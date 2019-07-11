Возле населённого пункта Луговая Слобода ограничат движение транспорта

Новости Беларуси. Движение транспорта возле населенного пункта Луговая Слобода 11 июля ограничат на час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дорогу в направлении столицы перекроют на 23-м километре трассы Минск – Могилев в 22 часа. Там будет проводиться следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло здесь ранее.

ГАИ рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.