Сколько пьют белорусы? Рассказываем в цифрах

Новости Беларуси. По данным всемирной организации здоровья в Беларуси ситуация с потреблением спиртных напитков улучшилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мировом рейтинге наша страна переместилась на 27 место. На первом – Литва, за ней – Молдова.

Эксперты отмечают, что в Беларуси сформировалась «северная» модель употребления, когда в основном популярны крепкие напитки. И еще несколько любопытных цифр: в среднем ежегодно каждый мужчина выпивает порядка 90 бутылок водки. Что же касается культуры пития, то вредная для здоровья доза начинается после 6 тоста в эквиваленте небольших 35-граммовых рюмок. И между тем, каждый третий мужчина переходит эту самую грань.

Кроме того, в Беларуси 20 тысяч смертей связываются с заболеваниями, обусловленными употреблением алкоголя. Медики составили и своеобразный топ заболеваний, связанных с чрезмерным употреблением спиртного. Первый номер – у сердечно-сосудистых заболеваний, второй – алкоголь и внешние летальные причины. Страсть к крепким напиткам может стать причиной рака.

Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Беларуси:

Видим положительную динамику в плане заболеваемости алкоголизмом. У нас на официальных учетах, на диспансерном учете, последние годы по 2-3 % идет снижение, также идет снижение количества пациентов, находящихся под профилактическим наблюдением, это лица, у которых стоит диагноз «употребление алкоголя с вредными последствиями». То есть это еще не больные, но группа риска.

Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси:

Для Беларуси чтобы мы рекомендовали наиболее актуальное – акцизная политика. Резкое увеличение акцизов на крепкие спиртные напитки, включая крепленые вина. В 10 раз и больше разница между акцизом на крепкие спиртные напитки и слабо алкогольные. Второе, на что мы обращаем внимание в Беларуси – это совершенствование законодательства и ужесточение ответственности за факты продажи алкоголя несовершеннолетним. Мы предлагаем российский опыт: когда есть трехуровневое наказание в виде штрафов как продавца, директора магазина и собственника.