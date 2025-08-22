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Какие мероприятия пройдут в Минске в преддверии Дня города? Рассказал депутат Мингорсовета

22 августа 2025 18:19
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В столице, где каждый день миллионы жителей и гостей города ищут место для своего автомобиля, проблема парковки приобретает особую важность. Впрочем, есть немало других вопросов. Об этом поговорили с гостей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, СТВ:
Скоро День города. Подготовка к нему уже давно обсуждена на заседаниях депутатов. Назовите наиболее интересные, важные мероприятия.

Какие мероприятия пройдут в Минске в преддверии Дня города? Рассказал депутат Мингорсовета-2

Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я не буду, конечно, предвещать организаторов этого праздника и раскрывать все секреты. Но скажу одно, что традиционно все мероприятия начнутся задолго до официальной даты. Это и полумарафон в Минске, который пройдет еще до официальной даты.

Это и конкурс профессионального мастерства «Минский мастер». Возложение венков, цветов к стеле «Минск – город-герой» начнется в торжественной части 13 сентября.

Подробности смотрите в видео.

# Наталья Надольская # Александр Черноусик # День города в Минске

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