Какие мероприятия пройдут в Минске в преддверии Дня города? Рассказал депутат Мингорсовета

В столице, где каждый день миллионы жителей и гостей города ищут место для своего автомобиля, проблема парковки приобретает особую важность. Впрочем, есть немало других вопросов. Об этом поговорили с гостей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, СТВ:

Скоро День города. Подготовка к нему уже давно обсуждена на заседаниях депутатов. Назовите наиболее интересные, важные мероприятия.