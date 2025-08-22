В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям

23 августа завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Колледжи примут порядка 9 тысяч вчерашних школьников. Учреждения образования идут в ногу со временем: ссузы не прекращают сотрудничество с заказчиками кадров, что приводит в том числе и к наборам по новым специальностям. Так, в 2025-м в Минске откроют 5 квалификаций и 4 специальности.

О новинках и самых востребованных профессиях расскажет Яна Лысякова.

Елена давно определилась с профессией. Любит готовить и создавать дома уют. А еще много экспериментировать. Поэтому, как только узнала, что в Минском государственном механико-технологическом колледже появилась новая квалификация, подала документы. Теперь есть возможность освоить тонкости профессии «очиститель рыбы и морепродуктов».