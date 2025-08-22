Прямой эфир

В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям

22 августа 2025 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

23 августа завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Колледжи примут порядка 9 тысяч вчерашних школьников. Учреждения образования идут в ногу со временем: ссузы не прекращают сотрудничество с заказчиками кадров, что приводит в том числе и к наборам по новым специальностям. Так, в 2025-м в Минске откроют 5 квалификаций и 4 специальности.

О новинках и самых востребованных профессиях расскажет Яна Лысякова. 

Елена давно определилась с профессией. Любит готовить и создавать дома уют. А еще много экспериментировать. Поэтому, как только узнала, что в Минском государственном механико-технологическом колледже появилась новая квалификация, подала документы. Теперь есть возможность освоить тонкости профессии «очиститель рыбы и морепродуктов».

В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям-2

Елена Сульжич, абитуриент Минского государственного механико-технологического колледжа:
После окончания колледжа и получения квалификации я смогу работать как поваром, так и на рыбных цехах. Я буду изучать предметы 10-11 классов, и также добавятся еще предметы по моей специальности. 

Пока на новую квалификацию набирают одну группу, а это 28 человек. Но при спросе есть вероятность увеличения потока.

В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям-4

Яна Лысякова, корреспондент:
Вся материально-техническая база для новой квалификации «обработчик рыбы» уже готова. Вот такие макеты помогут учащимся получить представление о продуктах, с которыми они будут работать. А приобретать практические навыки ребята будут на производствах и лабораториях.

Далее смотрите в видео

# Образование в Беларуси # Яна Лысякова

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы
22 августа 2025 17:46

Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы

Почему Беларусь и Иран дружат? Политолог о визите Пезешкиана в Минск и отношениях с США
22 августа 2025 17:42

Почему Беларусь и Иран дружат? Политолог о визите Пезешкиана в Минск и отношениях с США

Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске
22 августа 2025 16:47

Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске