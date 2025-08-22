Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы

В столице, где каждый день миллионы жителей и гостей города ищут место для своего автомобиля, проблема парковки приобретает особую важность. Впрочем, есть немало других вопросов. Об этом поговорили с гостей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, СТВ:

Многие автомобилисты предпочитают оставлять свои авто во дворах, нередко создавая проблемы для движения не только транспорта, но и для пешеходов. Настолько все впритык, и эта ситуация бывает опасна. Если произошло чрезвычайное происшествие, машина спасателей может и не проехать. Во время работы в МЧС происходило ли такое и как решалась эта проблема?

Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Столичные спасатели готовы к этой проблеме, потому что и технически, и тактически они уже усовершенствовали... Наталья Надольская:

У них длиннее стал рукав? Или они могут оперативно машину передвинуть? Александр Черноусик:

Во-первых, технически мы используем при высылке подразделений на загорание в жилые дома автомобили быстрого реагирования, которые по своим габаритам намного меньше основной точности нашей техники. Тактически уже в путь исследования ребята изучают, как лучше подъехать к тому или иному дому, с какой стороны, если вообще несколько подъездов к нему. По прибытии не все машины въезжают во двор, а только первый автомобиль быстрого реагирования, чтобы не создавать затора.