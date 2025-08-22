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Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы

22 августа 2025 17:46
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В столице, где каждый день миллионы жителей и гостей города ищут место для своего автомобиля, проблема парковки приобретает особую важность. Впрочем, есть немало других вопросов. Об этом поговорили с гостей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, СТВ:
Многие автомобилисты предпочитают оставлять свои авто во дворах, нередко создавая проблемы для движения не только транспорта, но и для пешеходов. Настолько все впритык, и эта ситуация бывает опасна. Если произошло чрезвычайное происшествие, машина спасателей может и не проехать. Во время работы в МЧС происходило ли такое и как решалась эта проблема?

Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы-2

Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Столичные спасатели готовы к этой проблеме, потому что и технически, и тактически они уже усовершенствовали... 

Наталья Надольская:
У них длиннее стал рукав? Или они могут оперативно машину передвинуть? 

Александр Черноусик:
Во-первых, технически мы используем при высылке подразделений на загорание в жилые дома автомобили быстрого реагирования, которые по своим габаритам намного меньше основной точности нашей техники.

Тактически уже в путь исследования ребята изучают, как лучше подъехать к тому или иному дому, с какой стороны, если вообще несколько подъездов к нему. По прибытии не все машины въезжают во двор, а только первый автомобиль быстрого реагирования, чтобы не создавать затора.

Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы-4

Александр Черноусик:
Если все-таки мы столкнулись с проблемой невозможности дальше двигаться – незамедлительно звонок в ГАИ по необходимости оказания соответствующей помощи. И прокладка рукавных магистральных линий непосредственно к очагу пожара, к подъезду уже от того места, где мы остановились. И координация на действия, координация работников, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашего населения.

Кроме того, эта работа постоянно проводится вместе с ГАИ, мы проводим соответствующие акции, и на все встречи с населением работники Министерства по чрезвычайным ситуациям обращают внимание как в трудовых коллективах, так и непосредственно по месту жительства наших граждан о необходимости обдуманно парковать свой личный автотранспорт.

Подробности смотрите в видео.

# Наталья Надольская # МЧС Беларуси # Автомобили # Александр Черноусик

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