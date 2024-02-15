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Месяц до посевной. Хозяйства Беларуси готовятся к весенней страде

15 февраля 2024 18:07
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Готовность техники к посевной в Минской области превышает 90 %. На завершение всех работ механизаторам остался месяц. Всего в центральном регионе предстоит засеять более 500 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как готовятся к весенней страде хозяйства Молодечненского района – в материале Дарьи Авсюк.

Месяц до посевной. Хозяйства Беларуси готовятся к весенней страде-1

На календаре февраль, а значит, не за горами ответственный момент для аграриев – посевная. Технику готовят к выходу в поля. В арсенале хозяйства «Полочаны» – 30 машин. Большинство отечественные. Поэтому с ремонтом проблем не возникло. Уже закупили и дополнительные запчасти, чтобы в случае необходимости оперативно устранять поломки.

Месяц до посевной. Хозяйства Беларуси готовятся к весенней страде-4

Сергей Боган, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Полочаны»:
С одной стороны и дешевле, и проще, мобильнее, что возможно быстрее установить, чтобы техника не простаивала, каждый день работала. Мы обновляем парк новой отечественной техникой, которая ни в чем не отстает от аналогов импортной, по техническим характеристикам соответствует.

Месяц до посевной. Хозяйства Беларуси готовятся к весенней страде-7

Одна из новинок – разбрасыватель минеральных удобрений. Агрегат купили пару месяцев назад и еще не использовали. Но уверены, что он отлично покажет себя в работе.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Дарья Авсюк

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