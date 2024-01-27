Новости Беларуси. Минская милиция провела День открытых дверей. Школьники, учащиеся кадетских училищ, колледжей, воспитанники патриотических клубов не упустили возможность поближе познакомиться с работой правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сесть за руль патрульной машины, познакомиться с боевым арсеналом и четвероногими помощниками кинологов – впечатлений осталось немало. Особое внимание привлекла выставка спецтехники и вооружения. На память ребята смело делали селфи, в том числе на фоне показательных выступлений бойцов ОМОНа и представителей Департамента охраны.

Матвей Быков, учащийся Брестского областного кадетского училища:

Я впервые увидел такое выступление. Это было очень изящно, очень красиво. У меня мой дедушка, прадедушка, мой папа, мой брат сейчас является курсантом Белорусской государственной академии авиации. Я также хочу через четыре года попробовать туда поступить.

Захар Захаров, учащийся средней школы № 182 имени Владимира Карвата:

Я сюда приехал в первый раз, больше всего заполнились выступления ОМОНа и человека с собакой.