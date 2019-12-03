«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования

Новости Беларуси. Уверенная золотая середина. Сегодня, 3 декабря, озвучили результаты Международного исследования PISA. Его итоги дают представление об уровне среднего образования в стране, а также о динамике его развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Год назад в большом срезе приняли участие 600 тысяч учеников из 79 стран. Определяют читательский, математический уровень, а также знания в области естественных наук. Причем тест решали только десятиклассники. Беларусь в такой глобальной контрольной работе приняла участие впервые. Чтобы определить рейтинг, организаторам понадобился почти год. И вот сегодня назвали оценки. Школьный IQ тест провела и Анастасия Ярощик-Корниенко. С 2000 года Организация экономического сотрудничества и развития проводит данные исследования. Главная цель – оценка уровня среднего образования, умение выпускника школы пользоваться полученным багажом знанием, что впоследствии отразится на его рабочем месте и в дальнейшем на экономике страны.

Нелегкое испытание. В Германии, например, его назвали PISA-шок. Первые результаты в 2000-х были не самые лучшие. Одни страны продолжают участвовать, подтягивают результаты, как Россия, например, а кто-то и вовсе отказывается. Беларусь в международном срезе – новичок. 236 школ, как городских, так и сельских, показали свои знания.

Татьяна Гоменюк, учитель биологии гимназии № 10 Минска:

Надо уметь привлечь внимание ребенка к своему предмету и создать благоприятные условия. Двухчасовой тест для этой гимназии Минска не стал чем-то невероятным. Здесь и без того готовят победителей Олимпиад и соревнований. Вот буквально недавно с международного первенства вернулись с золотом по физике.

Были из Абу-Даби команды, из Индии, из США несколько команд. Но результаты все-таки ждали. И вот они.

Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка:

Довольно впечатляющие результаты для Беларуси, как для впервые участвующей страны – 36-37 место из 79. То есть, по сути, уверенную середину занимает.

Альфонсо Эчезарра, аналитик Организации экономического сотрудничества и развития:

Беларусь соответствует всем стандартам международного исследования. Все результаты легитимны, признаны. Результаты очень близки к средним значениям в регионе. Они показывают, что белорусская образовательная система очень эффективна. Исследование оценивало чтение, грамоту, научную подготовку школьников. В чтении у нас 474 балла. Такое количество мы набрали одинаково с Исландией. Чуть выше нас Литва, Венгрия и Италия, а позицией ниже – Израиль и Люксембург. По математическим навыкам в нашей копилке 472 балла, столько же у Мальты, рядом США и Хорватия. Что же касается естествознания, у нас 471 балл.

К слову, по всем трем направлениям самые высокие результаты у Китая, Сингапура. У Беларуси – золотая середина.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Исследования PISA, которые проходили в Республике Беларусь в 2018 году, важны для нашей страны по той простой причине, что в эти исследования включены множество государств, в том числе наши соседи. Эти исследования показывают умение и общий срез владения компетенциями, навыками по ряду предметов. Проведем свой небольшой эксперимент: рассмотрим несколько задач, подобно тем, которые решали наши школьники. Вы покупаете в магазине два пучка морковки. Первый – с листьями, второй – без. Какой пучок моркови останется хрустящим в течение длительного времени?

Я считаю, что дольше останется хрустящей та морковь, которая без листьев, потому что в пучке, который с листьями, будут происходить испарения с поверхности листьев и влага будет испаряться. Как ваш вес отобразится на шкале весов, если вы вдруг встанете на четвереньки?

Когда приседаешь, то в этот момент вес будет меньше. Когда ты уже останавливаешься, он увеличится, а потом восстановится к нормальному значению. Потому что когда ты приседаешь, у тебя скорость увеличивается в направлении вниз, то есть сила меньше. А когда ты останавливаешься, то она увеличивается в направлении вверх, поэтому сила больше. Да что там тест? Впереди, уверяют школьники, новые учебные вершины и проекты вроде этого.