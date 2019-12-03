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«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования

03 декабря 2019 20:09
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Новости Беларуси. Уверенная золотая середина. Сегодня, 3 декабря, озвучили результаты Международного исследования PISA. Его итоги дают представление об уровне среднего образования в стране, а также о динамике его развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад в большом срезе приняли участие 600 тысяч учеников из 79 стран. Определяют читательский, математический уровень, а также знания в области естественных наук. Причем тест решали только десятиклассники.

Беларусь в такой глобальной контрольной работе приняла участие впервые. Чтобы определить рейтинг, организаторам понадобился почти год. И вот сегодня назвали оценки.

Школьный IQ тест провела и Анастасия Ярощик-Корниенко.

С 2000 года Организация экономического сотрудничества и развития проводит данные исследования. Главная цель – оценка уровня среднего образования, умение выпускника школы пользоваться полученным багажом знанием, что впоследствии отразится на его рабочем месте и в дальнейшем на экономике страны.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-1

Нелегкое испытание. В Германии, например, его назвали PISA-шок. Первые результаты в 2000-х были не самые лучшие. Одни страны продолжают участвовать, подтягивают результаты, как Россия, например, а кто-то и вовсе отказывается. Беларусь в международном срезе – новичок. 236 школ, как городских, так и сельских, показали свои знания.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-4

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-6

Татьяна Гоменюк, учитель биологии гимназии № 10 Минска:
Надо уметь привлечь внимание ребенка к своему предмету и создать благоприятные условия.

Двухчасовой тест для этой гимназии Минска не стал чем-то невероятным. Здесь и без того готовят победителей Олимпиад и соревнований. Вот буквально недавно с международного первенства вернулись с золотом по физике.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-9

Были из Абу-Даби команды, из Индии, из США несколько команд.

Но результаты все-таки ждали. И вот они.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-12

Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка:
Довольно впечатляющие результаты для Беларуси, как для впервые участвующей страны – 36-37 место из 79. То есть, по сути, уверенную середину занимает.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-15

Альфонсо Эчезарра, аналитик Организации экономического сотрудничества и развития:
Беларусь соответствует всем стандартам международного исследования. Все результаты легитимны, признаны. Результаты очень близки к средним значениям в регионе. Они показывают, что белорусская образовательная система очень эффективна. Исследование оценивало чтение, грамоту, научную подготовку школьников.

В чтении у нас 474 балла. Такое количество мы набрали одинаково с Исландией. Чуть выше нас Литва, Венгрия и Италия, а позицией ниже – Израиль и Люксембург. По математическим навыкам в нашей копилке 472 балла, столько же у Мальты, рядом США и Хорватия. Что же касается естествознания, у нас 471 балл.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-18

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-20

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-22

К слову, по всем трем направлениям самые высокие результаты у Китая, Сингапура. У Беларуси – золотая середина.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-25

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-27

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-29

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Исследования PISA, которые проходили в Республике Беларусь в 2018 году, важны для нашей страны по той простой причине, что в эти исследования включены множество государств, в том числе наши соседи. Эти исследования показывают умение и общий срез владения компетенциями, навыками по ряду предметов.

Проведем свой небольшой эксперимент: рассмотрим несколько задач, подобно тем, которые решали наши школьники.

Вы покупаете в магазине два пучка морковки. Первый – с листьями, второй – без. Какой пучок моркови останется хрустящим в течение длительного времени?

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-32

Я считаю, что дольше останется хрустящей та морковь, которая без листьев, потому что в пучке, который с листьями, будут происходить испарения с поверхности листьев и влага будет испаряться.

Как ваш вес отобразится на шкале весов, если вы вдруг встанете на четвереньки?

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-35

Когда приседаешь, то в этот момент вес будет меньше. Когда ты уже останавливаешься, он увеличится, а потом восстановится к нормальному значению. Потому что когда ты приседаешь, у тебя скорость увеличивается в направлении вниз, то есть сила меньше. А когда ты останавливаешься, то она увеличивается в направлении вверх, поэтому сила больше.

Да что там тест? Впереди, уверяют школьники, новые учебные вершины и проекты вроде этого.

«Впечатляющие результаты». Беларусь – в середине международного рейтинга PISA по уровню среднего образования-38

Например, какие-то генные модификации организмов. Ведь можно добиваться огромных урожаев, огромной продуктивности культурных растений.

Вот такие мечты у 11-классников. А сколько еще откроют талантов простые белорусские учителя?! К слову, в 2019 году ЮНЕСКО включила Беларусь в список самых грамотных стран.

# Образование в Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Татьяна Гоменюк # Тигран Шмис # Альфонсо Эчезарра # Александр Кадлубай # Фотофакт

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