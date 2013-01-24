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Возвращаться к шестидневной учебной неделе в Беларуси не планируется

24 января 2013 05:51
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Новости Беларуси. Более 200 школ Беларуси получат в 2013 году полный комплект современного оборудования для кабинетов физики. Об этом сообщили в министерстве образования. Пополнятся новинками также классы химии и биологии. Средства выделят из республиканского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот возвращаться к шестидневной учебной неделе в Беларуси не планируется. Ведь суббота у ребят и так весьма насыщена. В этот день они занимаются спортом, общественной работой, обучаться в кружках и секциях.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика

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