Новости Беларуси. Более 200 школ Беларуси получат в 2013 году полный комплект современного оборудования для кабинетов физики. Об этом сообщили в министерстве образования. Пополнятся новинками также классы химии и биологии. Средства выделят из республиканского бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот возвращаться к шестидневной учебной неделе в Беларуси не планируется. Ведь суббота у ребят и так весьма насыщена. В этот день они занимаются спортом, общественной работой, обучаться в кружках и секциях.