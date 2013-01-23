Морозы в Беларуси усилятся

Новости Беларуси. Беларусь — на линии холодного фронта. Страну накрыли сильные морозы. Виной тому - скандинавский антициклон, который принес на территорию республики арктический воздух.

Минувшей ночью столбик термометра опустился до отметки минус 25 градусов. А к предстоящим выходным, морозы в Беларуси станут еще крепче. Предупреждение об этом явлении передали синоптики. И такая температура на 5-10 градусов ниже климатической нормы для этой поры года.

Морозная погода - испытание для автомобилистов. Кроме скользких и высоко-аварийных дорог, зимняя преграда поджидает водителей и на парковке. Машины превращаются в «подснежники», проехать по нерасчищенным дворовым территориям сложно. А те, у кого дизельное топливо в баке, из-за низких температур могут встать по ходу движения или вовсе не завестись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

У меня есть проблема, примерзают двери, причем примерзают только передние двери, задние всегда остаются свободными, поэтому вылазить приходится через заднюю дверь. Они отмерзают, если машину помыть.

Проблемы в аккумуляторе и топливе. Если бензин – заводится, а если дизель – то у нас он, качество оставляет желать лучшего.

Прогревать приходится дольше, вставать пораньше, за минут 15 пораньше выходить, прогревать.

В основном у дизелистов и у владельцев бензиновых автомобилей в связи с заморозками начинаются проблемы с заводкой, у дизелей это явно выявляется из-за качества топлива, у бензиновых автомобилей это возможно из-за неподготовки автомобиля к зимней эксплуатации.