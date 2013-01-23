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Жители дома №34 по улице Горовца обратились на горячую линию СТВ - в квартирах холод, как на улице

23 января 2013 18:47
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Новости Беларуси. Бытовые неприятности в доме №34 по улице Горовца начались еще в прошлом году.  Жильцы то и дело спасают свои квартиры от потопов. Всему виной — старый трубопровод. На этот раз   в водном плену оказался подвал, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разумеется, во время устранения неполадок коммунальщики перекрывают горячее и холодное водоснабжение. Отсутствие воды в течение нескольких часов еще можно перетерпеть,  но вот когда в квартирах заметно похолодало, горожане возмутились.

Ирина Шпаковская, жилец дома:
Я написала заявление, написал заявление сосед из 407 квартиры. Ничего не изменилось - холодно. У нас проходит толстая труба в тамбуре возле квартир - она греет и довольно тепло на этаже и возле мусоропровода за счет этого.  Когда перестала греть эта система, стал холод, как на улице.

Коммунальные службы не отрицают — трубопровод требует замены, но в зимнее время такие работы не проводятся. Поэтому придется потерпеть до лета. А пока дом поставлен на учет и специалисты проводят регулярные обходы, чтобы не допустить аварии.

Максим Шумаев, главный инженер КУП ЖЭС-51:
Только вчера выполнили локальный ремонт трубопровода. А на 2013 год запланирована локальная замена участка трубопровода по этому жилому дому.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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