Можно ли привить чувство юмора и как научиться отвечать шуткой на упреки?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» преподаватель по юморологии Олег Логунов.

Олег, расскажите нам, что такое юморология, насколько это отличается от смехотерапии и есть ли отличия?

Олег Логунов, преподаватель по юморологии:

Юморология – это такой тренинг, существуют такие «отжимания» для рта и тела, чтобы мы могли раскрыться и научиться смеяться, научиться шутить.

Чувство юмора – насколько оно спит в каждом из нас и насколько можно с помощью тренингов его развить?

Олег Логунов:

Мой ребенок начал смеяться в 2 месяца, я так считаю, что чувство юмора и смех – это уже врожденное. 2 месяца – это то время, когда ребенок еще не особо учится. Поэтому это было для меня огромной загадкой.

Ко мне приходят люди, они различные, кто-то смеется, кто-то нет, они со своими запросами приходят. Кому-то нужно выступать и смешить аудиторию, они уже умеют выступать, просто хотят научиться смешить, а другие люди – они не смеются и говорят, что у них большие проблемы с чувством юмора. И со всеми мне нужно работать.

Одним дать утраченное чувство юмора. Так бывает! Когда мы начали разрабатывать блог чувства юмора и люди пишут, что шутка их не веселит. Я понимаю мозгами, что она смешная, но я не могу заставить себя смеяться.

Есть ли какие-то стандарты, разработанные вами, нашими белорусскими юморологами?

Олег Логунов:

Обучение – это не только тренинги, это и домашние задания. Мы берем человека, на 6 недель погружаем его в юмор, смех. Куча домашних заданий, чтобы он все время в этом варился, его окружал смех-смех-смех. Юмор – это не просто слово, это огромный набор навыков.

Есть какие-то типичные обыватели, которые хохочут над шутками в сериалах, программах юмористических, а есть те, которым это не смешно. Это отсутствие чувства юмора или что?

Олег Логунов:

Человек растет и развивается, когда мы дети – нам смешны одни истории, когда мы подростки – совершенно другие, когда мы взрослые – другие. У нас всегда разные ситуации вызывают разные эмоции, есть пожилые люди, которым юмор ниже пояса – это уже не смешно, отсмеялись, им уже смешная политика, острые социальные ситуации. Есть подростки, которым скажи только одно слово и все!

Как проходят тренинги, как дома можно пробовать проводить с собой мероприятия?

Олег Логунов:

Надо начинать что-то смотреть веселое. Нужны эмоциональные стимуляторы. Например, очень просто упражнение для развития нестандартного мышления. Мы берем некий предмет и называем его по-другому. Например, кружку назовем столбом. И уже сразу могут рождаться какие-то шутки или фразы.

Что происходит дальше?

Олег Логунов:

Мы берем новый, другой предмет и так далее. Связи ломаются, ломаются, ломаются и придумывать, творить становится легко.

Что еще происходит на Ваших тренингах, какие-то конкретные ситуации Вы разбираете?

Олег Логунов:

Начинаем мы с работы над ассоциативным мышлением, затем мы переходим к изучению шаблонов. Я постарался так скомпоновать программу, потому что люди приходят разные, чтобы люди были привязаны к жизни. Рассматриваем типичные ситуации, на Вас «наезжают», а Вы как-то отвечаете. В основном это прикладной юмор.

Можно привести такой пример, как гротеск, преувеличение, например на Вас кто-то «наезжает» по любому поводу. Про то, что Вы поправились, а Вы говорите, что такая толстая и ось автобуса сегодня под Вами сломалась.

Кто является Вашими студентами, кто приходит?

Олег Логунов:

Совершенно разные люди. У нас ценз +18, потому что юмор, потому что юмор бывает разный. От студентов до взрослых людей, предпринимателей и других.

Проходят ли у Вас экзамены и зачеты?

Олег Логунов:

У меня есть очень простой экзамен в конце. Все пишу сочинение юмористическое и записывают на камеру, а мы уже потом смотрим. К сожалению, пока еще ничего такого не писали, но я очень надеюсь, что появится.