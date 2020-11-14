«На первом месте – объекты образования». Чего не хватает Минску?

Новости Беларуси. Каких объектов не хватает Минску? В студии «Большого города» поговорили с Денисом Никитиным, заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Он рассказал, строительство каких зданий сейчас наиболее актуально для столицы. Илона Волынец, ведущая:

А каких вообще большому городу не хватает объектов? Не хватает больше культурных, спортивных, торговых, образовательных? Насколько я знаю, сейчас в Минске проектируется и строится более 40 объектов образования. Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

При возведении новых жилых застроек в Минске, конечно, мы видим, что существует потребность в строительстве дополнительных объектов образования. То есть это садики, школы. Илона Волынец:

То есть, на первом месте – объекты образования?

Денис Никитин:

Конечно, объекты образования, потому что у нас сейчас очень много в работе жилых домов, поэтому первой необходимостью сейчас является строительство объектов образования. Мы совместно с комитетом по образованию анализируем площадки, перспективная ли это территория в городе Минске. Смотрим, сколько там можно возвести жилья. Отталкиваясь от цифры по вводу жилья, мы видим, сколько необходимо построить объектов образования. Уже сегодня Минским горисполкомом утвержден план строительства до 2023 года объектов образования. То есть там будет дополнительно семь школ и 20 детских дошкольных учреждений. Если говорить о спортивных объектах, то уже в следующем году мы планируем завершить реконструкцию в каждом районе города Минска межшкольных стадионов. То есть это будут футбольные поля с искусственным покрытием, с трибунами, с раздевалками. Это будет не просто какой-то школьный стадион, это будет вполне себе спортивное сооружение, в котором можно заниматься уже профессионально тем же футболом, проводить соревнования. Также мы видим, что существуют потребности в строительстве бассейнов. Мы вводили в эксплуатацию в Заводском и Московском районах ряд бассейнов. Мы видим, что население заинтересовано.

Илона Волынец:

Вы имеете в виду физкультурно-оздоровительные комплексы? Денис Никитин:

Да. Это физкультурно-оздоровительные комплексы. Мы видим, граждане заинтересованы в данных объектах. Илона Волынец:

То есть есть интерес и люди покупают абонементы, хотят ходить? Денис Никитин:

Да, конечно. Приведу пример, моя коллега вроде живет в Московском районе, там тоже есть физкультурно-оздоровительный комплекс, но ей нравится ходить в «Мандарин», который расположен в Заводском районе. Это физкультурно-оздоровительный комплекс. Илона Волынец:

И она готова ездить?