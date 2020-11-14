«Ряд инвесторов уже реализует проекты». Нужны ли Минску новые торговые центры?

Новости Беларуси. Какие новые объекты получила столица в подарок к седьмому ноября? В каком районе больше всего строится жилых домов? И чем привлекательны города-спутники для жителей большого города? Об этом и многом другом говорим с заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. В студии «Большого города» – Денис Никитин.
Илона Волынец, ведущая:
А теперь давайте поговорим про торговые центры. Сейчас их достаточно, причем в каждом районе Минска они большие, современные, комфортные. Туда с удовольствием приходят семьями, там с удовольствием проводят и свободное время на выходных. Есть ли еще потребность в большом городе в новых огромных торговых центрах?
Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Потребность небольшая, но есть. У нас на сегодня уже ряд инвесторов реализует инвестиционные проекты, в составе которых также предусмотрены какие-то объекты торгового назначения. Например, ни для кого не секрет, что у нас долгое время пустовала площадка на месте бывшего Червенского рынка. Уже летом этого года инвестор приступил к реализации проекта на данной территории. Это будет многофункциональный комплекс, в составе которого будут предусмотрены также и объекты торгового назначения, общественного питания, какие-то центры для детей и молодежи, бильярдная, объекты спортивного назначения. Поэтому сегодня мы видим, что таких объектов в принципе не хватает, поэтому по мере необходимости, конечно, город будет их строить.