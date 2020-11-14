«Ряд инвесторов уже реализует проекты». Нужны ли Минску новые торговые центры?

Новости Беларуси. Какие новые объекты получила столица в подарок к седьмому ноября? В каком районе больше всего строится жилых домов? И чем привлекательны города-спутники для жителей большого города? Об этом и многом другом говорим с заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. В студии «Большого города» – Денис Никитин.

Илона Волынец, ведущая:

А теперь давайте поговорим про торговые центры. Сейчас их достаточно, причем в каждом районе Минска они большие, современные, комфортные. Туда с удовольствием приходят семьями, там с удовольствием проводят и свободное время на выходных. Есть ли еще потребность в большом городе в новых огромных торговых центрах?