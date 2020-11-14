Детский сад и новый корпус городского клинического онкодиспансера. Какие ещё объекты открыли в Минске в 2020?

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отметили белорусы. Некоторые, конечно, расстроились, что праздничный день выпал на субботу, но подарки же никто не отменял. Седьмое ноября уже многие годы ассоциируется у нас с открытием важнейших объектов. Эта традиция появилась в 1920 годах прошлого века, когда было восстановлено сожженное здание Минского железнодорожного вокзала. Так в большом городе торжественно открыли Дом правительства и Минский аэропорт. В 2020 году к праздничной дате тоже приурочили немало открытий. Среди них первый участок третьей линии метро, ясли-сад в Московском районе, новый корпус Минского городского клинического онкодиспансера. Какие еще подарки получил большой город, спросим у нашего гостя. В студии «Большого города» поговорили с Денисом Никитиным, заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Илона Волынец, ведущая:

Масштабное открытие: сразу четыре станции. Казалось бы, можно было бы начать с одной, двух. А тут сразу четыре, настолько минчане ждали этого, но и наконец свершилось. Какие еще новые объекты вы бы выделили?

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Также открылся детский сад, который ждали наши юные жители Московского района. Детский сад расположен по улице Михайловская, 8. Рассчитан на 190 мест, в составе детского сада предусмотрен бассейн, также там будет расположено 10 групп: две ясельные, восемь дошкольных. Также предусмотрены кабинет дефектолога, помещение физкультурно-оздоровительного назначения, вспомогательные помещения. Илона Волынец:

А в Московском районе еще есть необходимость в дошкольных учреждениях? Денис Никитин:

В настоящее время введен объект. Конечно, есть детские дошкольные учреждения, которые находятся в стадии строительства, но они будут введены в эксплуатацию в следующем году. Также у нас открылся новый корпус (девятиэтажный) Минского городского клинического онкодиспансера. Новый блок с линейными ускорителями, которые позволят справиться со злокачественными опухолями. Также в данном блоке предусмотрены пять операционных. «Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему

Илона Волынец:

Помимо того, что в большом городе открылись новые объекты, на некоторых прошел капитальный ремонт. Где навели лоск? Денис Никитин:

Завершили капитальный ремонт общежития здания колледжа по имени Кедышко, объект расположен в Советском районе города Минска по улице Сурганова, 45, корпус 3. Что было сделано в рамках капитального ремонта? Прежде всего заменили все инженерные коммуникации по общежитию, также поменяли всю мебель по блокам. Поменяли оконные и дверные блоки, утеплили наружные стены здания. Конечно, привели в порядок благоустройство вокруг самого общежития. Илона Волынец:

Ждать ли еще чего-нибудь в этом году? Или уже все, хватит?