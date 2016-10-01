Возраст – в паспорте, в душе – молодость: как пенсионеры Беларуси активно отмечают День пожилых людей

И без АЭС энергия у отдельных людей просто атомная. Сегодня – День пожилых, но называть так некоторых героев сюжета Ольги Петрашевской язык не поворачивается.

Свой нападающий удар на возраст – 77 лет – она давно не то, что отработала – выиграла сложнейшую партию с суровым соперником, который не сдаст ведь ни шагу назад.

Лариса Петренко, 77 лет, руководитель кружка по настольному теннису:

Никакого спокойствия. Я сегодня была на вождении, должна вот-вот получить права.

Лариса Федоровна, как тот мяч в баскетбольном кольце, словно застряла во времени. Пробежав марафонскую дистанцию в 50, до сих пор не может остановиться. Не выдержал темпа даже наш оператор, который скоростной пенсионерке во внуки годится.

Ее дорожки с привычным представлением досуга пенсионера однозначно разошлись. Подъем в 5 утра, обливание, маникюр в цвет купальника. Лариса Федоровна рассекает по жизни на своей волне и ценит нынешнее время как раз за то, что очки перестали быть розовыми.

Лариса Петренко, 77 лет, руководитель кружка по настольному теннису:

Я не хочу возвращаться в свои 20, потому что в 20 я была глупая и неопытная. Я вырастила детей, внуков. Могу заниматься всем, чем угодно. И, может, поступлю еще раз учиться на журфак.

Зато Семен Федорович в свои 69 уже и на журфак поступил, и даже сессию сдал. Говорит, без шпаргалок.

Семен Елизаров, 69 лет, студент Института журналистики Белорусского государственного университета:

Сдал на одну 10 и две 9. Что-то вспоминается, что-то в голове есть.

В прошлом инженер-строитель теперь выстраивает отношения с литературным творчеством и преподавателями – как же попросишь студента, который в отцы годится, подождать с вопросами до лекции.

Семен Елизаров, 69 лет, студент Института журналистики Белорусского государственного университета:

Мой внук Антон, тоже студент, сказал: «Дед, ты только двоек не нахватай». В один год будем с ним заканчивать.

Многое лет Семен Елизаров писал стихи и рассказы, что называется, в стол. Теперь же задумался если не опубликовать, то хотя бы пополнять стопку рукописей профессионально, не обращаясь к редакторам.

Супруга довольна: муж не где-нибудь, а на сессии. А вот товарищи Семена Федоровича приуныли: занят теперь, и как тут не париться.

Семен Елизаров, 69 лет, студент Института журналистики Белорусского государственного университета:

Банное общество. Сейчас они горюют, кто же будет собирать. Они предупреждали, что это бумагомарание добром не закончится. Они меня казнят за это.

А вот у Ванды Андреевны на эту тему разговор короткий.

Ванда Тюлькова, 76 лет, руководитель клуба пожилых людей «Золотой возраст»:

Если хилые, сразу в гроб.

Она, кажется, никому не позволит ни протянуть ноги, ни сложить руки. Руководитель клуба для тех, кому уже далеко за, не просто покупает для сверстников билеты на мастер-класс по вязанию носка – организовывает целые турниры, где можно и знакомиться, сделав ход конем.

Ванда Тюлькова, 76 лет, руководитель клуба пожилых людей «Золотой возраст»:

Какие мужчины. Все, что есть в городе, мы должны посещать, мы должны смотреть и участвовать.

Потенциальных одноклубников она видит издалека. И знает, как нужно забрасывать удочки, чтобы отвезти активных сверстников на трендовую выставку или концерт. Рассказ о жизненном расписании Ванды Андреевны больше напоминает беседу с солидным бизнесменом.

Ванда Тюлькова, 76 лет, руководитель клуба пожилых людей «Золотой возраст»:

Встаю, кофе пью, потом звоню, решаю вопросы, что кому помочь, и намечаем план действий. Весь день заполнен. В бассейн, из бассейна быстро выходим и идем в театр.

Но истории бывают разные. Как и счастье. И для Татьяны Николаевны – это счастье в ее теперешней жизни в доме престарелых. Она сама сделала такой выбор.

Татьяна Гулько, 83 года:

У меня семеро детей. Они согласны меня брать в Минск, но я не хочу, чтобы они судно мое носили, я их жалею. Мне здесь хорошо.

Несколько лет назад из-за болезни Татьяна Николаевна осталась без ноги. Семья окружила заботой, дети были готовы бросить все, чтобы ухаживать за близким человеком. И вот тогда женщина осознала: самым светлым продолжением жизни для нее будет понимание, что во всех красках жизнь продолжается для ее родных.

Татьяна Гулько, 83 года:

Охота жить, еще и правнуков поженить.

Они строят планы и на «отлично» сдают экзамены общественным стереотипам, дескать, жизнь пожилого человека в лучшем случае – от сериала до закаток. И когда судьба разводит руками, кто-то принимает единственно верное для себя решение, а кто-то красиво обгоняет какие-то неуместные цифры в паспорте.

Татьяна Гулько, 83 года:

Сдаваться не будем. Будем еще дальше продолжать жить.