Минск и минчане на спортивной волне: ищем самые здоровые столичные улицы

Минск – современный европейский город. Развитая инфраструктура и быстрый темп жизни заставляют задуматься не только о здоровье граждан, но и самой столицы.

Существует несколько аспектов, по которым можно провести диагностику «здоровья» улицы: качество воздуха, наличие промышленных предприятий, объем зеленых зон, количество спортивных объектов, велодорожек и площадок для отдыха. Главный показатель описывает то, чем дышат жители улицы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Курковская, научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук:

Качество воздуха – это баланс между тем, что поступает в атмосферу, и тем, что уходит из нее. То есть либо рассеивается, либо осаждается. Там, где у нас меньше всего выбрасывается и лучше всего рассеивается – это и есть самые здоровые, самые благополучные с точки зрения загрязнения воздуха улицы.

Специалисты постоянно проводят диагностику загрязнения столицы. У минчан есть уникальная возможность всегда быть в курсе состояния воздуха с помощью сайта национальной системы мониторинга.

Ольга Курковская, научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук:

Национальная система мониторинга окружающей среды функционирует в нашей стране и можно в режиме реального времени узнавать, насколько качественный воздух в прилегающих к вам районах прямо сейчас. И, соответственно, если вы видите, что не очень хорошее качество воздуха, то лучше не заниматься интенсивными физическими нагрузками. Если есть возможность, отказаться от автотранспорта.

В Минске наблюдается устойчивое снижение выбросов как от промышленных предприятий, так и от транспорта. И это несмотря на то, что автомобилей на улицах города становится все больше. Парк обновляется за счет новых современных машин, что позволяет минимизировать пагубное влияние на состояние воздуха.

Наименьшее количество промышленных объектов находится в северной и восточной частях столицы. Таким образом, специалисты окрестили проспект Независимости и улицу Калиновского самыми «здоровыми» магистралями города.

Ольга Курковская, научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук:

Ситуация, на самом, деле по качеству воздуха не ужасающая, не критическая. Мы не страна Юго-Восточной Азии, где всем желательно ходить с марлевыми повязками. То есть если мы посмотрим на фактические данные, концентрации наиболее опасных загрязняющих веществ, то они превышаются несколько дней в году. 10-12, по отдельным веществам может быть больше. И даже в этом аспекте Минск находится в достаточно хороших условиях по сравнению с другими городами страны.

Еще одна составляющая «здоровья» улицы – наличие спортивных комплексов и площадок, бассейнов, велодорожек и лыжероллерных трасс.

Здесь безусловный лидер – проспект Победителей, который «прописал» у себя «Минск-Арену», «Дворец спорта», «Футбольный манеж», аквапарк «Лебяжий», парк Победы и множество велодорожек. Сегодня проспект Победителей более чем в два раза превосходит любую улицу Минска по обеспеченности спортивными площадками на тысячу жителей.

«Здоровой» также можно считать улицу Петра Глебки, где есть бассейн и парк Тивали с воркаут-площадкой. Быть ближе к природе могут и жители улицы Янки Купалы, которая граничит сразу с двумя городскими парками и приглашает спортсменов на воркаут-площадку в парке Марата Казея. Любители бега, живущие на проспекте Рокоссовского, любуются живописными пейзажами водоема. К услугам поклонников здорового образа жизни здесь и ФОК «Серебрянка».

На проспекте Дзержинского немного крытых комплексов, но зато достаточно открытых уличных площадок. Также рядом со станцией метро «Малиновка» находится одно из самых популярных мест для уличного баскетбола.

Ольга Курковская, научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук:

Также к таким улицам причисляется улица Сурганова, где расположен Центр по фристайлу, и второй аквапарк, и Дворец водного спорта. В районе этой улицы на Столетова открыли новый комплекс для уличных видов спорта. Это тоже позволяет говорить о том, что на этих территориях созданы наиболее благоприятные условия для занятий спортом для жителей нашего города.

Большинство спортивных объектов Минска расположено в северной и западной частях города. Сегодня абсолютно в каждом квартале и микрорайоне можно найти подходящие места для занятий физкультурой.

Белорусы – активная, здоровая нация. Почти 30% населения вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом.

За последние 5 лет у нас открылись 80 объектов физкультурно-спортивного назначения. Увеличилось и количество граждан, внимательно относящихся к своему здоровью, а, соответственно, улучшилось качество жизни.