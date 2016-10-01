Пять пилотов самолетов и 10 вертолетов: в Военной академии прошел выпуск на авиационном факультете

Новости Беларуси. Пять пилотов самолетов и 10 вертолетов. 1 октября в Военной академии состоялся торжественный выпуск на авиационном факультете. Отныне они перестали быть курсантами-летчиками.

Дипломированных офицеров ждет служба в частях военно-воздушных сил и войсках противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Яскулд, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Выпускаюсь в 50-ю смешанную авиационную базу на должность летчика-штурмана эскадрильи МИ-8. Когда я поступал, даже не мог представить, что сегодня буду на этом месте. Ощущения? Безудержная радость и счастье.