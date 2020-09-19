«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Новости Беларуси. В понедельник, 21 сентября, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

А к середине недели днем в западных районах страны скажется влияние фронтального раздела.

Александр Костюков, дежурный синоптик Белгидромета Минприроды:

На предстоящей неделе по республике будет преобладать малооблачная погода, осадков не ожидается. В начале недели в ночные часы в отдельных районах по югу-востоку республики возможны слабые заморозки до 0, –2.

С середины недели будет происходить поступление теплых воздушных масс с Балканского полуострова.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.