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«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

19 сентября 2020 19:08
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Новости Беларуси. В понедельник, 21 сентября, погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-1

А к середине недели днем в западных районах страны скажется влияние фронтального раздела.  

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-4

Александр Костюков, дежурный синоптик Белгидромета Минприроды:  
На предстоящей неделе по республике будет преобладать малооблачная погода, осадков не ожидается. В начале недели в ночные часы в отдельных районах по югу-востоку республики возможны слабые заморозки до 0, –2.

С середины недели будет происходить поступление теплых воздушных масс с Балканского полуострова.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-7

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-9

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-11

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-13

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-15

«Возможны слабые заморозки». Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-17

Синоптики предупреждают: в Беларуси на неделе возможны первые ночные заморозки.  

# Погода в Беларуси # общество # Александр Костюков # Юлия Самусенко # Фотофакт

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