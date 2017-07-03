«Возможность самим выбрать свой путь развития – это и есть независимость»

Новости Беларуси. Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая на параде в честь Дня Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже 26 лет главный государственный праздник отмечается именно в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков. Те, кто видел город в эти июльские дни в 44-м, сегодня были главными гостями праздника и, безусловно, испытывали гордость за это мирное время. Потому и от Президента в адрес ветеранов прозвучали особые слова благодарности. Как подчеркнет Александр Лукашенко в своем выступлении, в годы самой страшной войны они не дали поставить нашу страну на колени.

Парад в Минске, но объединяет все регионы страны. А День Независимости – все эпохи белорусской государственности. Войн было много, но именно последняя могла стереть из истории наш народ. Поэтому и дата главного государственного праздника выбрана осознано и по-белорусски мудро. О связи настоящего с прошлым, чувстве благодарности и гордости говорит в торжественной речи Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот выбор свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений. В наших сердцах независимость Беларуси неразрывно связана с ее освобождением от немецко-фашистских захватчиков. Мы никогда не забудем тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига. Огромный вклад в разгром фашизма внес белорусский народ. Это было признано мировым сообществом. Поэтому наша страна по праву вошла в число держав, которые учредили Организацию Объединенных Наций. О белорусской миссии – продвигать миролюбие на международной арене – звучит в речах и сердцах тех, кто отстоял возможность нам «людзьми звацца». Николай Захарченко – житель гомельского Полесья – прошел весь ужас детских лагерей смерти, а выходец из украинских степей Александр Фень как раз спасал людей от фашистского ада, освобождая в том числе Синеокую. Все они – граждане Беларуси, объединенные одной любовью и верой в Родину.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Беларусь сейчас является вожаком. Мы первые взяли на себя солидную политическую ответственность быть активистами в борьбе за мир.

Николай Захарченко, узник концлагеря «Озаричи»:

Наша родина цветет, прекрасно отдыхаем. Чудесная наша Беларусь. Именно на таких героев нашего времени, как и на военную технику с открытыми ртами смотрят еще совсем юные белорусы. На парад они пришли с родителями и дедушками. Звучит банально – преемственность поколений. Зато смысл какой! В парадном строю – элита Вооруженных Сил – десантники. Все они в беретах василькового цвета, но впервые в разных формах. Впрочем, у каждого формирования сил специальных операций свои задачи. В Бресте – десантно-штурмовая бригада, крылатая бригада из Витебска входит в состав коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ – на них всесезонный камуфляж, а так экипированы бойцы легендарной пятерки – специальной разведки. Белорусская армия готова к любым современным угрозам. Александр Лукашенко:

Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Наш ответ – современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. Согласно военной доктрине, а на она у нас оборонительная – армия и народ выступают единым целым. На параде показали и экипировку для войск территориальной обороны. За четким и звонким шагом 20 пеших расчетов на парадную позицию выезжает военная техника. От ударной силы сухопутных войск – танков до букета зенитных орудий – гвоздик и гиацинтов. Каждый год зрелище впечатляет. На этом параде механизированная колонна в два раза больше прежнего. Мелодию сухопутной техники подхватывают авиационные двигатели. В мирном небе над Минском – авиапарад 60 воздушных судов. В отличие от многих других стран боевую авиацию в Беларуси увлеченно фотографируют, а не прячутся от нее.

Али Осам Абед Али, Временный Поверенный в делах Республики Ирак в Республике Беларусь:

Беларусь всегда является сторонником мира, и вы многое делаете для этого. Но к тому же вы всегда уверенно и честно заявляете о своих интересах. Вот за такую позицию вас уважают во многих странах мира. Словосочетание «минский мир» уже стало нарицательным. И его можно применить к различным конфликтам, которые суверенная Беларусь помогла урегулировать, и шагов, от которых уберегла другие государства.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

У нас есть понимание, что мы независимое государство. Но эту независимость мы ощущаем еще больше, если мы вместе. Тогда нас никто не сможет ни сломить. Ни нагнуть. Очень важно, чтобы мы и дальше оставались вместе.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Беларусь достигла главного – государство окрепло, стало самостоятельным, суверенным, имеющим право на свой голос в мире. Я с этим поздравляю белорусский народ. В одном строю на политической арене Беларусь и Россия. В преддверие Дня Независимости прошла высшая встреча союзного масштаба. Из Москвы мы привезли новые контракты, договоренности. Александр Лукашенко:

Политика Беларуси носит открытый характер. Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства. Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз. Беларусь – предсказуемая площадка и для политических союзов и для экономических проектов. Одна из крупнейших экономик мира охотно инвестирует в нашу страну. Итог – уже именно с отечественного конвейера сошли легковые автомобили. Космосом на колесах называют наши электробусы. Промышленный потенциал – уже вторая часть парада – демонстрация экономических возможностей суверенной Беларуси.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы понимаем, над чем работать, где наши слабые места, сильные места. Как их лучше использовать. Возможность самим выбрать свой путь развития, принимать решения и их осуществлять. И достигать результатов, успехов. Это и есть независимость. Сегодня даже самые ответственные люди страны не скрывают праздничного полета своего настроения.