«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?

Новости Беларуси. Новейшие технологии и современная продукция. Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой стал Национальный выставочный центр «БелЭкспо».

Актуальные разработки для совершенствования городской среды, инновации в производстве стройматериалов, концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями представляют более 70 компаний из Беларуси и России.

В 2022 году ключевая тема выставки – цифровая трансформация строительной отрасли. В рамках деловой части мероприятия участники обсудят актуальные вопросы развития строительного комплекса Беларуси, международного сотрудничества и формирования благоприятного инвестиционного климата.

Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Мы надеемся, что выставка станет одним из этапов развития строительной отрасли. Мы покажем, что мы смогли сделать за предыдущий год, что планируем сделать в следующем году. Это возможность показать, какую продукцию мы выпускаем, какую можем поставлять на экспорт, какую можем использовать при строительной деятельности.

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:

4 ноября президенты наших стран подписали комплект интеграционных документов, которые включают в себя 28 союзных программ. Одна из союзных программ посвящена сотрудничеству и сближению в строительной отрасли. Взаимная заинтересованность как российской, так и белорусской стороны в углублении отношений по строительной теме в достаточной степени высока.

Константин Климин, представитель офиса Конгресс-бюро Башкортостана в Беларуси:

Сегодня мы представляем коллективный стенд Республики Башкортостан. Планируем наладить контакты с белорусскими партнерами, в том числе и возможность коопераций, поставок, закупок.