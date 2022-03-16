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«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?

16 марта 2022 20:44
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Новости Беларуси. Новейшие технологии и современная продукция. Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой стал Национальный выставочный центр «БелЭкспо».  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-1

Актуальные разработки для совершенствования городской среды, инновации в производстве стройматериалов, концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями представляют более 70 компаний из Беларуси и России.  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-4

В 2022 году ключевая тема выставки – цифровая трансформация строительной отрасли. В рамках деловой части мероприятия участники обсудят актуальные вопросы развития строительного комплекса Беларуси, международного сотрудничества и формирования благоприятного инвестиционного климата.  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-7

Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:  
Мы надеемся, что выставка станет одним из этапов развития строительной отрасли. Мы покажем, что мы смогли сделать за предыдущий год, что планируем сделать в следующем году. Это возможность показать, какую продукцию мы выпускаем, какую можем поставлять на экспорт, какую можем использовать при строительной деятельности.  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-10

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:  
4 ноября президенты наших стран подписали комплект интеграционных документов, которые включают в себя 28 союзных программ. Одна из союзных программ посвящена сотрудничеству и сближению в строительной отрасли. Взаимная заинтересованность как российской, так и белорусской стороны в углублении отношений по строительной теме в достаточной степени высока.  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-13

Константин Климин, представитель офиса Конгресс-бюро Башкортостана в Беларуси:  
Сегодня мы представляем коллективный стенд Республики Башкортостан. Планируем наладить контакты с белорусскими партнерами, в том числе и возможность коопераций, поставок, закупок.  

«Возможность коопераций, поставок, закупок». BUDEXPO-2022 открылась в Минске. Чего от неё ждут участники?-16

Площадка дает возможность предприятиям показать свои достижения и новинки, найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Выставка продлится до 18 марта.  

# Международное сотрудничество # общество # Алексей Ананич # Юрий Золотарев # Константин Климин # Фотофакт

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