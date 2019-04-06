«Возможность быстро принять наиболее правильное управленческое решение»: в Беларуси прошли традиционные прямые линии

Новости Беларуси. В стране прошли традиционные прямые линии. Такая форма доверительного диалога населения и власти удобна и востребована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В стране прошли традиционные прямые линии. Такая форма доверительного диалога населения и власти удобна и востребована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов. Так, в Могилеве Николай Коротин за три часа принял около двух десятков обращений – от жилищно-коммунальных проблем до просьб о помощи в трудоустройстве.
Николай Коротин, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Когда человек обращается с какой-то проблемой, мы должны всегда помнить, что для него эта проблема, может, самое глобальное и самое важное. Прямые линии дают нам возможность быстро и оперативно принять наиболее правильное управленческое решение по тем или иным проблемам.
По словам представителей власти, все чаще стали поступать звонки, в которых люди выражают благодарность за оказанную помощь. А это говорит о том, что подобные прямые линии приобрели формат конструктивного диалога.