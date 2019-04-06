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«Возможность быстро принять наиболее правильное управленческое решение»: в Беларуси прошли традиционные прямые линии

06 апреля 2019 11:32
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Новости Беларуси. В стране прошли традиционные прямые линии. Такая форма доверительного диалога населения и власти удобна и востребована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возможность быстро принять наиболее правильное управленческое решение»: в Беларуси прошли традиционные прямые линии-1

Сегодня на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов. Так, в Могилеве Николай Коротин за три часа принял около двух десятков обращений – от жилищно-коммунальных проблем до просьб о помощи в трудоустройстве.

«Возможность быстро принять наиболее правильное управленческое решение»: в Беларуси прошли традиционные прямые линии-4

Николай Коротин, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Когда человек обращается с какой-то проблемой, мы должны всегда помнить, что для него эта проблема, может, самое глобальное и самое важное. Прямые линии дают нам возможность быстро и оперативно принять наиболее правильное управленческое решение по тем или иным проблемам.

«Возможность быстро принять наиболее правильное управленческое решение»: в Беларуси прошли традиционные прямые линии-7

По словам представителей власти, все чаще стали поступать звонки, в которых люди выражают благодарность за оказанную помощь. А это говорит о том, что подобные прямые линии приобрели формат конструктивного диалога.

# Прием граждан # общество # Николай Коротин # Фотофакт

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