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Когда в Минске отключат отопление?

05 апреля 2019 21:28
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Новости Беларуси. Сезон остывших батарей уже не за горами. Минск готовится к отключению отопления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда в Минске отключат отопление?-1

Главное условие отключения отопления в жилых домах прежнее: среднесуточная температура в течение нескольких дней не должна опускаться ниже 8 градусов. Пока она держится на отметке +6ºС, поэтому дома находятся в режиме протапливания. Первыми остынут батареи административных и промышленных зданий, далее жилфонд, и уже в конце – детские сады, школы, больницы и поликлиники.

Когда в Минске отключат отопление?-4

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
В прошлых годах административные здания были отключены 8 апреля, а жилищный фонд и детские дошкольные учреждения – 9 апреля. Следующая неделя у нас говорит о том, что идет повышение температуры, но возможны большие осадки. То есть все зависит от того, насколько будут благоприятные погодные условия.

Когда в Минске отключат отопление?-7

Сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка к следующим холодам. До конца апреля специалисты проведут осмотр жилфонда и обсудят план по обновлению тепловых сетей.

# Отопительный сезон # общество # Тимофей Кремез # Фотофакт

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