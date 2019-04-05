Заместитель главы Администрации Президента провёл выездной приём в Сенненском райисполкоме

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента для решения проблем белорусов 5 апреля вновь направились в регионы. Так, в Сенненский райисполком приехал замглавы Администрации Владимир Жевняк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие выездные приемы – это возможность узнать о наболевшем, и в то же время проверить работу местной вертикали. А еще своего рода продолжение «Большого разговора» с главой государства. При подготовке к нему каждый мог стать участником акции «Ваш вопрос Президенту». В итоге за два дня их поступило более 2000.

Администрация Президента проводит выездные приёмы граждан в регионах Представители Администрации проверяют, не работают ли местные чиновники спустя рукава, и какие «вопросы Президенту» от читателей БелТА уже взяты на заметку, а какие пока еще ждут своего часа. Например, в Витебской области, как рассказал Владимир Жевняк, решены практически все вопросы, поступившие от жителей региона к «Большому разговору».

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Пожелание только одно: стараться все-таки выслушивать людей и разбираться в их проблемах. Но граждане тоже занимают какую-то потребительскую позицию. Когда им предлагается несколько, и даже десятки должностей на выбор, люди не соглашаются по тем или иным причинам. И здесь, мне кажется, надо быть обоюдно внимательными друг к другу.