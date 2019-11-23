«Возможно всё». Показываем, как прошёл уникальный фестиваль творчества людей с инвалидностью в Минске

Новости Беларуси. Уникальный фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 12 лет воспитанники домов-интернатов для особенных детей собираются на одной площадке, чтобы показать свои достижения в искусстве. В 2019 году в конкурсе приняли участие более 70 талантов со всей Беларуси. Корреспондент Вероника Гришкова о возможностях вопреки.

Даже за несколько мгновений до выхода на сцену они не останавливают репетицию. К этому фестивалю особенные дети по-особому готовятся весь год – порхают в танце на колясках, разыгрывают пантомимы и вырисовывают на роликах крутые виражи. Все потому, что здесь их «Мечты сбываются».

Анастасия Жгун, воспитанница Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Мне нравится выступать, мне нравится себя на сцене показывать, как я умею танцевать и выступать красиво. Показывать номера.

Ольга Гришаева, заведующая отделением сопровождаемого проживания Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

В первую очередь это общение с другими людьми. Они чувствуют себя действительно звездами на сцене, потому что они выкладываются на 200 %. Если мы можем на 100 %, то они берут все по максимуму.

В их выступлениях нет крутых спецэффектов – все, что не выразить словами, они показывают движением души, искренностью и любовью. И хотя по сути это конкурс, болеют здесь всем сердцем за каждого.

Анита Альбертсон, представитель благотворительного общественного объединения «Мир без границ» (Швеция):

Замечательно то, что ребята увидят, продемонтрируют свои таланты и то, что они сегодня выступят на большой сцене. У них очень много возможностей и способностей, которые люди просто не могут увидеть, потому что эти дети живут в домах-интернатах. А здесь они раскрываются и демонтрируют свой потенциал.

Иван Вабищевич, музыкант:

Здесь, наверное, очень важно показать им еще в детстве, что возможно все. Тогда будущее вселяет надежду.

К необычным артистам необходим особый подход. Большинство этих ребят живут в интернате с рождения, потому для них так важно выйти в большой свет. На сцене они выступают вместе со звездами, и каждый год меняют локацию – их принимали Лидский и Несвижский замки, им рукоплескал амфитеатр «Славянского базара».

Татьяна Паевская, председатель благотворительного общественного объединения «Мир без границ»:

Ребята ждут этого фестиваля, потому что это действительно, праздник. Это возможность для них не только продемонстрировать их таланты, способности, возможности, но и встретить друг друга, пообщаться.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Важно обеспечить не только бытовые условия. Важно, чтобы эти дети развивались, их социализировать. Это победа, когда человек социализируется в общество и самостоятельно проживает.