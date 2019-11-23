Как ухаживать за обувью зимой. Простые советы

Сергей Орловский, администратор обувной мастерской:

Что касается обычной гладкой кожи. Предварительно мы удаляем всю грязь обычной щёткой, обращая при этом внимание на складки и урезы подошвы. Что касается застарелых, въевшихся пятен, мы используем какие-то специальные очистители, которые помогут нам с этим справиться.

Если мы хотим удалить какой-то старый крем, есть такое понятие, как бальзам-очиститель. Наносим бальзам-очиститель хлопчатобумажной салфеткой небольшими круговыми движениями.

Необходимо довести вашу пару до естественного блеска или щёткой с натуральным ворсом, или хлопчатой тканью. Специфические сезонные погодные условия неблагоприятно воздействуют на изделия из натуральной кожи и других, в принципе, материалов. Что касается гладкой кожи, для лучшей, качественной защиты необходимо использовать водоотталкивающие пропитки. Замша, нубук считаются одним из самых капризных материалов. Предварительным этапом по уходу будет чистка, то есть устраняем какие-то неглобальные загрязнения при помощи щётки специальной для замши, нубука или же так называемого ластика. Если же мы столкнулись с какими-то более глобальными, серьёзными загрязнениями, то нам необходимо использовать универсальные очистители. Замша и нубук – очень проблематичные материалы. Их обязательно надо защищать, хотя бы, раз в неделю водоотталкивающими пропитками, которые создадут так называемый эффект лотоса. То есть вся грязь, вся слякоть, вся соль просто будет скатываться с вашей пары.