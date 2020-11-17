«Создать какое-то памятное место». В Логойске установили МиГ-29

Новости Беларуси. В Логойске появился собственный самолет МиГ-29, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На пересечении улиц Янки Купалы и Смолевичской установили необычный объект – воздушный истребитель.

Самолет доставили из Барановичского авиаремонтного завода. Он уже свое отслужил, но хорошо вписался в ландшафт сквера. Теперь станет памятником тем, кто охраняет воздушное пространство страны. Поводом для мероприятия стало 35-летие основания седьмой зенитно-ракетной дивизии 15-й зенитно-ракетной бригады. Юбилейную дату они отметят в 2021 году. Самолет только установили на постамент, впереди благоустройство парка. Разработкой проекта займутся студенты архитектурно-строительного факультета БНТУ. Также ждут предложений и от жителей райцентра.

Юрий Шерстень, военный комиссар Логойского района:

Офицерский состав седьмого зенитно-ракетного дивизиона, который дислоцируется в Логойском районе, обратился к председателю райисполкома для того, чтобы увековечить, создать какое-то памятное место, посвященное воинам военно-воздушных войск и войск противовоздушной обороны. Самолет уже свой срок отслужил, передан абсолютно безвозмездно Министерством обороны. Принято решение было, определены 23 точки, но самая оптимальная была вот здесь.