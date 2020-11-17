Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?

Новости Беларуси. Гололедица в Минске. Наблюдаются сложные условия для передвижения автомобилистов и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в шестой больнице приемное отделение травмотологического корпуса работает в штатном режиме. Врачи окажут экстренную помощь населению без короновирусной инфекции и без госпитализации.

С травмами можно обратиться в больницу скорой помощи и в РНПЦ травмотологии и ортопедии. Так же амбулаторная помощь оказывается почти в 40 поликлиниках столицы. Из них в 30 ведется прием травмотолагами, в семи принимают врачи-хирурги.