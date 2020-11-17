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Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?

17 ноября 2020 15:57
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Новости Беларуси. Гололедица в Минске. Наблюдаются сложные условия для передвижения автомобилистов и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медики готовы при необходимости оказать помощь людям с гололедными травмами.

Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?-1

Так, в шестой больнице приемное отделение травмотологического корпуса работает в штатном режиме. Врачи окажут экстренную помощь населению без короновирусной инфекции и без госпитализации.

Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?-4

С травмами можно обратиться в больницу скорой помощи и в РНПЦ травмотологии и ортопедии. Так же амбулаторная помощь оказывается почти в 40 поликлиниках столицы. Из них в 30 ведется прием травмотолагами, в семи принимают врачи-хирурги.

# Гололед # общество # Фотофакт

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