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«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны

29 июня 2020 08:50
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Новости Беларуси. Солдатская амуниция времен Великой Отечественной войны, 11 медальонов и останки 14 защитников Могилева. Экспедиция по поиску захоронений бойцов легендарного полка под командованием Семена Кутепова оказалась более чем результативной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскопки вблизи Буйничского поля вели поисковики историко-патриотического клуба «Виккру» и 52-го специализированного батальона Министерства обороны Беларуси.

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-1

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-3

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-5

Определить приблизительные координаты помог глубинный металлодетектор, а также снимки архивной немецкой аэрофотосъемки. Со всеми находками сейчас работают эксперты.

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-8

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-10

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Это первая и самая ценная для нас находка – крышка от подсумка кожаная. На ней мы видим фамилию И. Петухов. Постараемся через банк данных пробить его. И, возможно, установим точно подразделение, роту, батальон, полк. Мы уверены, что это полк 388-й Кутепова. Но, тем не менее, это будет подтверждение самое достоверное.

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-13

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-15

Раскопки в этом месте проходили впервые за 79 лет. В далеком 1941-м здесь насмерть стоял 388-й стрелковый полк во главе с полковником Кутеповым и 3-й батальон капитана Гаврюшина.

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-18

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-20

«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны-22

Сколько героев погибло на Буйничском поле, до сих пор достоверно не известно. Только в полку Кутепова было 3,5 тысячи красноармейцев, а батальон Гаврюшина насчитывал не менее тысячи бойцов.

# Великая Отечественная война # общество # Семен Кутепов # Николай Борисенко # Фотофакт

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