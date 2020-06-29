«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны

Новости Беларуси. Солдатская амуниция времен Великой Отечественной войны, 11 медальонов и останки 14 защитников Могилева. Экспедиция по поиску захоронений бойцов легендарного полка под командованием Семена Кутепова оказалась более чем результативной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопки вблизи Буйничского поля вели поисковики историко-патриотического клуба «Виккру» и 52-го специализированного батальона Министерства обороны Беларуси.

Определить приблизительные координаты помог глубинный металлодетектор, а также снимки архивной немецкой аэрофотосъемки. Со всеми находками сейчас работают эксперты.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Это первая и самая ценная для нас находка – крышка от подсумка кожаная. На ней мы видим фамилию И. Петухов. Постараемся через банк данных пробить его. И, возможно, установим точно подразделение, роту, батальон, полк. Мы уверены, что это полк 388-й Кутепова. Но, тем не менее, это будет подтверждение самое достоверное.

Раскопки в этом месте проходили впервые за 79 лет. В далеком 1941-м здесь насмерть стоял 388-й стрелковый полк во главе с полковником Кутеповым и 3-й батальон капитана Гаврюшина.