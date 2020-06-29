Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешение пересекать греческую границу смогут получить заявители, которые запланировали путешествие после 1 июля.
Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешение пересекать греческую границу смогут получить заявители, которые запланировали путешествие после 1 июля.
Документы на получение визы центр будет принимать по предварительной записи – ее можно оформить онлайн.
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Также специалисты визового центра рекомендуют воспользоваться услугами курьерской службы – например, для возврата паспорта. Такая мера позволит снизить риски для здоровья. Напомним, для иностранных туристов из 29 стран Греция открыла свои границы с 15 июня.