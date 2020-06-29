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В Минске возобновляет работу визовый центр Греции

29 июня 2020 06:47
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Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение пересекать греческую границу смогут получить заявители, которые запланировали путешествие после 1 июля.

В Минске возобновляет работу визовый центр Греции-1

Документы на получение визы центр будет принимать по предварительной записи – ее можно оформить онлайн.

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В Минске возобновляет работу визовый центр Греции-4

Также специалисты визового центра рекомендуют воспользоваться услугами курьерской службы – например, для возврата паспорта. Такая мера позволит снизить риски для здоровья. Напомним, для иностранных туристов из 29 стран Греция открыла свои границы с 15 июня.

# Туризм # общество # Фотофакт

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