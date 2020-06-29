Новости Беларуси. В Минске возобновляет работу визовый центр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрешение пересекать греческую границу смогут получить заявители, которые запланировали путешествие после 1 июля.

Документы на получение визы центр будет принимать по предварительной записи – ее можно оформить онлайн. Смогут ли белорусы отдохнуть летом 2020-го? В Минспорта обсудили ситуацию в турбизнесе