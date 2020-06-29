С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на Заславском водохранилище.

Как отмечают авторы проекта, на выбор повлияли пологая местность и удобный спуск в воду, который теперь оснащен всем необходимым для людей с физическими особенностями. Здесь проложили деревянные тропинки и установили кабинки для переодевания и туалеты с пандусами, а недалеко от пляжа сделали специальную парковку.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников: Есть планы дорожку, которая ведет к водоему, чтобы она здесь не заканчивалась, соединить плавно с обеденной зоной, с раздевалкой, с туалетом, чтобы это все можно было на коляске проезжать.

Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:

Это инклюзивный пляж. Это круто, это здорово! Было потрачено много сил, терпения и денег, чтобы это сделать для нас. И, конечно, я с удовольствием хочу посетить сегодня, проверить на деле этот пляж.

Я привезла с собой вейкборд, который мне сделали недавно – будем испытывать. Я ищу острые ощущения, ищу их на воде тоже.