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С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

29 июня 2020 07:29
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Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на Заславском водохранилище.

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С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-1

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-3

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-5

Как отмечают авторы проекта, на выбор повлияли пологая местность и удобный спуск в воду, который теперь оснащен всем необходимым для людей с физическими особенностями. Здесь проложили деревянные тропинки и установили кабинки для переодевания и туалеты с пандусами, а недалеко от пляжа сделали специальную парковку.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-8

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Есть планы дорожку, которая ведет к водоему, чтобы она здесь не заканчивалась, соединить плавно с обеденной зоной, с раздевалкой, с туалетом, чтобы это все можно было на коляске проезжать.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-11

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-13

Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:
Это инклюзивный пляж. Это круто, это здорово! Было потрачено много сил, терпения и денег, чтобы это сделать для нас. И, конечно, я с удовольствием хочу посетить сегодня, проверить на деле этот пляж.

Я привезла с собой вейкборд, который мне сделали недавно – будем испытывать. Я ищу острые ощущения, ищу их на воде тоже.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-16

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-18

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-20

Место отдыха пользуется популярностью не только у людей с ограниченными возможностями, но и у мам с маленькими детьми, а также у пожилых людей.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-23

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище-25

А в Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников отметили, что будет сделано все возможное, чтобы проект развивался и дальше.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Евгений Шевко # Людмила Волчек # Фотофакт

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