ЦТ по обществоведению пройдёт в Беларуси 29 июня. РИКЗ напоминает о правилах для поступающих

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый и самый важный этап вступительной кампании.

29 июня в стране будут писать тест по обществоведению. Как показывает практика, этот предмет каждый год сдают 10-15 тысяч человек.

РИКЗ также напоминает о правилах для поступающих. Речь, в частности, о запрете на гаджеты и шпаргалки. Нарушителей становится все меньше. Так, 27 июня абитуриенты писали ЦТ по русскому языку. Оно прошло без нарушений.