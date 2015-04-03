Возможно ли наказать людей, разместивших без согласия фото молодого человека на сайте эскорт-услуг?

Врагов лучше знать в лицо по фотографиям на памятниках. Герои этого сюжета своих врагов не знают в лицо, но вот их лица враги используют по полной программе в своих корыстных целях.

Сегодня почти у каждого есть аккаунт в социальных сетях, блог в «Живом журнале» или персональный сайт. Каждый день там публикуются миллионы заметок, в том числе и с авторскими фотографиями, многие из которых потом приобретают самостоятельную жизнь, без ведома автора кочуя по Интернету, страницам СМИ и рекламным плакатам. В этом на своем горьком опыте убедился работник крупной IT-компании Артем.

Артем:

Я прихожу на работу, и надо мной смеются все коллеги. Я не понимаю, что происходит, прохожу в свой кабинет. Каково же было моё удивление, когда на стене я увидел распечатанную свою фотографию, вот только не с социальной сети, а с сайта, который предлагает эскорт-услуги, рядом даже был ценник!

Неизвестные оценили Артема в 250 долларов/час. Вот только его невеста такой способ подзаработать денег к свадьбе не оценила. К счастью, после долгих объяснений все закончилось благополучно. Но закрывать глаза на такую ситуацию Артем не намерен.

Артем:

Мириться естественно я с этим не хочу, потому что моя репутация на кону, что скажут мои клиенты, что скажут мои коллеги, в дальнейшем, я уверен, это может плохо сказаться на моей жизни.

После столь вопиющего случая молодой человек удалил свои снимки из социальных сетей. Но несколько фотографий из личного архива и по сей день красуются на сайте по оказанию эскорт-услуг. Артема волнует лишь один вопрос: возможно ли наказать людей, так беспардонно вторгшихся в его личную жизнь. Вопрос щепетильный, да и статьи в действующем кодексе о защите изображений нет.

Виктория Осипова, адвокат:

Данное право можно защищать в рамках других неимущественных прав. Например, защищая свою честь и достоинство, например, когда похищенная фотография была откорректирована до такой степени, что это унижает честь и достоинство лица изображенного на фотографии или размещена на сайте, который также унижает честь и достоинство.

Все просто — нужно подать исковое заявление в суд, а там уже меч правосудия должен пресечь незаконные действия человека без лица. Доказать, кто за этим стоит, возможно. Если начнется судебный процесс, то сайт обязан предоставить данные о человеке, который создал страничку Артема. По такой же схеме можно наказать вора ваших фотографий, выставляющих снимки в социальной сети. Честь и достоинство это не унижает, но тем не менее такие действия противозаконны. Хотя здесь есть свои нюансы.

Виктория Осипова, адвокат:

Можно защищать это право на изображение в рамках защиты права на частную жизнь, но это в том случае, если человек изначально принимал меры для того, чтобы не допустить осведомленность для определенного круга лиц сведений, которые имеются или изображены на данной фотографии. Если фотография содержит сцены интимной жизни или частной жизни, но при этом лицо изначально выставляло эту информацию на всеобщее обозрение, то говорить, что его право на частную жизнь нарушено, в данном случае будет затруднительно.

Сегодня каждый обладатель смартфона или фотоаппарата может считать себя фотографом. Но, кроме таких любителей, есть и профессионалы, делающие высококлассные снимки за деньги. И пока одни щелкают затвором фотоаппарата, другие щелкают мышкой, аккуратно скачивая их работы в свое портфолио. В незыблемости этого правила убедился фотограф Алексей Мельянчук. Для него видеть свои авторские работы на просторах Интернета — дело привычное.

Алексей Мельянчук, фотограф:

Люди современные и прекрасно понимают, что авторское право существует во всех сферах. Я на фотографии ставлю копирайт. С коллегами общаюсь, мы стараемся выставить эти темы на общее обсуждение, тогда людям становится стыдно, и они удаляют эти фотографии, которые украли.

Алексей человек миролюбивый и надеется на порядочность людей. Кстати, в Витебске в феврале состоялся судебный процесс по отношению к владельцу сайта, который за кражу авторских снимков был оштрафован на 4 млн белорусских рублей. И это он еще легко отделался.

Виктория Осипова:

Могут быть взыскания компенсации в размере от 10 до 50 тысяч базовых величин. Конкретный размер решает суд. Причем споры в сфере интеллектуальной собственности рассматриваются Верховным судом. Ответчиками в данном случае будут лица, которые нарушили авторское право.

В особо серьезных случаях все может закончиться не только исправительными или общественными работами, а также лишением свободы сроком до двух лет. Кстати, за рубежом законы не в пример суровее: 27-летний калифорниец за кражу снимков попал в тюрьму на 105 лет!

И в завершение сюжета заметим следующее: плагиат — это не то, что вы украли, это то, что вы не сумели присвоить.