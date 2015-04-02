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Минск: Школьники Московского района и сотрудники ГАИ начали посадку аллеи безопасности по улице Есенина

02 апреля 2015 19:22
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Новости Беларуси. Привет из настоящего в будущее. Памятное послание потомкам 2 апреля оставили школьники Московского района.

Несмотря на капризы небесной канцелярии, десятки инспекторов дорожного движения и сотрудники районной автоинспекции вооружились лопатами и уже начали посадку так называемой аллеи безопасности по улице Есенина.

К слову, в скором времени рядом с цветущей аллеей появится красочная клумба, а также уличный путеводитель по правилам дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Правила дорожного движения

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