Минск: Школьники Московского района и сотрудники ГАИ начали посадку аллеи безопасности по улице Есенина

Новости Беларуси. Привет из настоящего в будущее. Памятное послание потомкам 2 апреля оставили школьники Московского района.

Несмотря на капризы небесной канцелярии, десятки инспекторов дорожного движения и сотрудники районной автоинспекции вооружились лопатами и уже начали посадку так называемой аллеи безопасности по улице Есенина.

К слову, в скором времени рядом с цветущей аллеей появится красочная клумба, а также уличный путеводитель по правилам дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.