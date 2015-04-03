Приобретенный принтер на «Zeta.by» на пятый день стал искажать снимки: производственный дефект или некорректное использование?

Наглость — второе счастье, а первое — наивность. На что рассчитывали двое жителей города Борисова, распечатавшие на принтере купюры номиналом в 200.000 рублей — неизвестно. Известно лишь, что липовые деньги они сбывали контролерам в общественном транспорте. И если сейчас мы об этом говорим, значит, все у мужчин плохо.

Герой этого сюжета приобрел принтер для других целей.

Минчанин Игорь Бакиновский инвалид второй группы. Последние 35 лет частью его жизни стало фотодело. Мужчина проводит фото и видеосъемку торжеств, корпоративов, детских праздников и так далее. Процесс у Игоря носил полноценный характер. От непосредственно съемки до фотопечати. Последнюю он осуществлял при помощи принтера.

Игорь Бакиновский:

У меня мысль по приобретению принтера была очень долго, потому что я не доверял принтерам со струйной печатью. Я его приобрёл для того, чтобы со своей пенсией в 1,7 млн рублей попытаться каким-то образом немного заработать.

Принтер Игорь приобрел в Интернет-магазине «Zeta.by». Однако вложение оказалось неудачным — уже на пятый день использования агрегат стал печатать снимки с размазанной краской.

Игорь Бакиновский:

Тут вина не магазина и не моя. А вина в том, что существует дефект, который был изначально запрограммирован заводом-изготовителем. Поэтому я хочу всего лишь забрать свои деньги и забыть, как страшный сон про этот магазин и про всё, что было на протяжении трёх недель.

Прежде чем попасть на прием к директору интернет-магазина «Zeta.by», Игорь успел обратиться с жалобами и заявлениями в сервисный центр, милицию и администрацию района.

Загадочной сложившуюся ситуацию делает тот факт, что заключение сервисного центра о состоянии принтера продавец и покупатель читают по-разному. В документе написано, что устройство оказалось неисправным и было отремонтировано.

Денис Тимошевский, директор интернет-магазина:

Мы этот принтер приняли по приемной квитанции для передачи его в сервисный центр и диагностики неполадок. Принтер был передан в сервисный центр, который сделал диагностику и дал заключение, что принтер исправный. Только нужно было сделать обновление данных флеш-ПЗУ.

Проще говоря, у принтера сбились параметры настройки, которые успешно исправили в сервисном центре. Эта неполадка обусловлена некорректным использованием устройства. Дело в том, что данная модель просто не рассчитана на масштабное копирование. И 140 страниц, которые распечатал Игорь за 5 дней, вызвали блокировку системы.

В сервисном центре уверяют, что сейчас аппарат не работает по простой причине — закончилась краска в картриджах. Но принципиальный Игорь не согласен с официальным заключением и готов судиться с «Zeta.by». Если мужчина докажет, что принтер действительно не исправен, то у него появятся следующие права.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель в случае отказа продавца от экспертизы в праве провести независимую экспертизу самостоятельно. Если экспертом будет установлено, что в товаре имеются дефекты производственного характера, и если, конечно, перед экспертами будет поставлен вопрос по поводу стоимости устранения, и, по мнению потребителя, этот дефект будет являться существенным, то он в праве заявить требование изначально продавцу о расторжении договора и возвещении всех понесенных убытков.

Если экспертиза установит, что принтер исправен, а проблемы надуманы, затраты лягут на плечи потребителя.

Боевое настроение Игоря понятно! В любом случае первым шагом к справедливости будет написание заявления с требованием о проведении экспертизы. Если просто взять и провести ее самостоятельно, то не исключено, что в суде появятся вопросы, а была ли она надобна. Тем более экспертиза в нашем случае обойдется почти в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это дороже, чем сам принтер. И на кого лягут затраты на экспертизу — вопрос спорный.

А вообще, правда — это как фотография, а у каждого фотографа свой ракурс.

Кстати, в суде, если таковой состоится, Игорю не стоит озвучивать тот факт, что принтер он использует не для личных целей, а для своего маленького, но все-таки фотобизнеса.