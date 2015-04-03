Идеальное собеседование. Что нужно делать, чтобы получить работу вашей мечты?

Говорят, работу нужно менять раз в 5 лет. Это спорно. А вот с чем поспорить трудно, так это с необходимостью уметь проходить важное собеседование и производить хорошее впечатление на потенциального работодателя. Что нужно делать, чтобы получить работу вашей мечты?

Правило первое: будьте пунктуальны!

Соберите комплект документов, который нужно иметь при себе. Заранее уточните у специалиста по подбору персонала, что он желает увидеть.

Всем знакомо выражение: «Встречают по одежке, провожают - по уму!». Поэтому продумайте одежду, в которой пойдёте на встречу с работодателем.

Возможно, строгий деловой костюм уместен не для каждой должности. Однако опрятная одежда в деловом стиле, чистые ногти и волосы, начищенная обувь - обязательно произведут необходимое положительное впечатление на вашего собеседника.

Не нервничайте и не суетитесь. Покажите вашу собранность. Умение держаться уверенно всегда сыграет вам на руку.

И последнее: собеседование - это не бой за жизнь и не смертельно опасный трюк. Это всего лишь встреча с человеком, который, возможно, станет будущим коллегой. А может и не станет. Но тогда найдется кто-нибудь другой.