Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Итоговая аттестация, допустим, 4-ый класс. По трём четвертям или он должен прийти и сдать экзамен?

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Это вопрос, который, думаю, будет ещё обсуждаться. Но итоговая аттестация, всё-таки, она должна предполагать непосредственно процедуру аттестации. Опять же, нужно сдавать. Сдавать экзамен, сдавать ту форму аттестации, которая предусмотрена. Хотя, жизнь, действительно, она разнообразная. Какие-то коррективы мы вносим сегодня уже в образовательный процесс фактически оперативно, иногда с колёс, но продуманно.

Игорь Марзалюк:

В начальной школе у нас же экзаменов нет.

Сергей Касперович:

Там, где их нет, там их нет.

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Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Это как текущая аттестация.

Сергей Касперович:

Да, текущая.

Игорь Марзалюк:

Аттестация будет текущая, так понимаю?

Сергей Касперович:

Да.

Также эксперты обсудили:

– будут ли смещать сроки кампании

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.