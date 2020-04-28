Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Минобразования: «Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Итоговая аттестация, допустим, 4-ый класс. По трём четвертям или он должен прийти и сдать экзамен?
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Это вопрос, который, думаю, будет ещё обсуждаться. Но итоговая аттестация, всё-таки, она должна предполагать непосредственно процедуру аттестации. Опять же, нужно сдавать. Сдавать экзамен, сдавать ту форму аттестации, которая предусмотрена. Хотя, жизнь, действительно, она разнообразная. Какие-то коррективы мы вносим сегодня уже в образовательный процесс фактически оперативно, иногда с колёс, но продуманно.
Игорь Марзалюк:
В начальной школе у нас же экзаменов нет.
Сергей Касперович:
Там, где их нет, там их нет.
В Минобразования рассказали, сместят ли сроки ЦТ
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Это как текущая аттестация.
Сергей Касперович:
Да, текущая.
Игорь Марзалюк:
Аттестация будет текущая, так понимаю?
Сергей Касперович:
Да.
Также эксперты обсудили:
– будут ли смещать сроки кампании
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно
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