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Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля

28 апреля 2020 11:39
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Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля-1

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, на 28 апреля в Беларуси зарегистрированы 12 тысяч 208 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, что составляет 7,5 % от количества проведенных тестов. Всего их сделано более 160 тысяч.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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