Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля

Новости Беларуси. Последние цифры по коронавирусу. 1 993 пациента с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из стационаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, на 28 апреля в Беларуси зарегистрированы 12 тысяч 208 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию, что составляет 7,5 % от количества проведенных тестов. Всего их сделано более 160 тысяч.

У православных верующих сегодня Радуница. Минздрав просит по возможности оставаться дома

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.