Возможен ли конец света в Беларуси и почему слухи о нем не сделали белорусов добрее?

Новости Беларуси. Апокалипсис отменяется. Это стало понятно еще утром 21 декабря, когда свет в домах все-таки зажегся. Но некоторые все же не соглашаются с «happy end» и продолжают отсчитывать время до конца света. Те же, кто изначально не верил в предсказания майя, шутят — конец света можно повторить, но только 3 января. По старому стилю.

С юмором к апокалипсису отнеслись далеко не все. К началу конца света на границу Гватемалы и Мексики примчались 200 тысяч туристов. Захотели своими глазами увидеть Армагеддон. Но попали на театрализованное представление. Туземцы по-своему трактуют календарь майя. Для них конец — это только начало.

А в это время чудаки в разных странах искали спасения. Китайцы смастерили свою копию «Ноева ковчега», американцы не пускали детей в школу, украинцы сломя голову скупали соль и свечи, а аргентинцы не тратились — просто грабили гипермаркеты и громили все подряд.

Пока люди боялись, крупные и не очень компании во всю зарабатывали. На массовом психозе не пиарился только ленивый. Иллюзия опасности принесла реальный доход.

Ирина Антонова, PR-терапевт:

Например, вас пугают тем, что отключат электричество - не будет света, горячей воды. И вы бежите в магазин покупать свечки, соль и стратегический запас продуктов. А те, у кого денег больше, строят себе бункеры со всеми удобствами, чтобы якобы переждать катаклизм.

Под напором рекламы белорусы поначалу тоже потянулись в супермаркеты занимать очереди. Но со временем интерес к набору «для конца света» иссяк. В последнее время слишком часто пугали различными апокалипсисами. Но кроме улыбки такие новости больше ничего не вызывали.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческим вопросам:

Эта ситуация с ожиданием конца света единственный раз, наверное не сработала в виде ажиотажа. То есть свечи не пользовались повышенным спросом. Точно так же не было повышенного спроса на соль, сахар, на крупы.

Потому в чеках белорусов — стандартные покупки со скидкой на праздники. Новый год еще никто не отменял.

А это предложение уникально: москвичи за одну ночь в бункере на Таганке готовы были выложить до тысячи долларов. Цены на персональное защитное сооружение взлетали до ста тысяч «зеленых».

Тут же все бесплатно. Да и условия класса люкс. Автономным убежище, по версии его создателей, делают баки по 650 литров каждый и специальные аккумуляторы. Даже худший расклад апокалипсиса — отключение электроэнергии — здесь не критично, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Проценко, ведущий инженер гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций филиала «Трамвайный парк»:

Если электроэнергия у нас заканчивается, есть аккумуляторы, которые в течение суток обеспечивают дежурное освещение.

За тем, чтобы «конца света» - темноты — в Беларуси не случилось, следят в этом центре. Здесь в режиме реального времени отображаются все энергопотоки страны. Отключить одновременно все энергосистемы — нереально и даже теоретически сложно — такого рубильника в диспетчерской просто нет.

Виталий Кушнеров, заместитель начальника диспетчерской службы ОДУ Белорусской энергетической системы:

Энергосистема сделана по принципу надежности. И если есть какой-то энергоузел или предприятие, значит, обязательно есть резервирование. Если с одной стороны мы потеряем питание, то в этом случае включается второе питание. Так что извините, кнопочки у нас нету такой, так что с концом света, видно, поспешили.

Ирина Махнач, астролог:

В астрологическом плане конец света отменяется, настраивайтесь все-таки на радость, на праздник, настраивайтесь на жизнь.

Правда, жить отныне придется по-новому. По мнению астролога Ирины Махнач, майя говорили не столько о конце света реального, сколько о переменах в жизни духовной. Да и Новый год Змеи сулит переосмысление.

Ирина Махнач, астролог:

Вот эти вот кольца она показывает. Вот эти вот кольца — один этап. Давайте, ребята, перейдите на другой этап. Чтобы не притягивать вот этих вот кризисов, как ответ на наши действия.

О том, что милосердие нынче не в моде, программа «Неделя» рассказывала не раз. И доказывала это примерами журналистских расследований: потерявшегося ребенка за час на оживленном минском вокзале заметили только двое прохожих. К замерзающему в снегу человеку интерес проявляли через раз. Видимо, полагая, что он жертва не столько градусника, сколько градуса. Даже прошедший конец света на доброту наших граждан никак не повлиял.

И еще один эксперимент, чтобы проверить, насколько белорусы отзывчивы. Беременная девушка заходит в общественный транспорт. Проверим, кто уступит место? Поначалу пассажиры упорно не замечают округлый животик, а если и обращают внимание, то тут же с невозмутимым видом отворачиваются к окну или с головой уходят в мобильный Интернет. За полчаса эксперимента уступить место девушке в положении захотела лишь пожилая женщина. Правда, была крайне настойчива. У самой трое детей. Мужчины же в большинстве своем «сдавать» завоеванные еще на остановке позиции в транспорте не стремились. Единственный представитель сильного пола, который захотел помочь беременной, и сам стоял. Но увидев животик, тут же попросил сидящего рядом мужчину уступить место. Итого за час эксперимента всего два человека отозвались на наш призыв о помощи. Это, конечно не апокалипсис, но повод задуматься есть.