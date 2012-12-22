О самых необычных свадьбах и молодоженах в Минске - заведующая Домом бракосочетания

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» заведующая Домом бракосочетания города Минска Надежда Реутская.

20, 30 лет назад ситуацию по возрастному уровню была одна, а сейчас, наверное, другая? Можно ли говорить о том, что браки помолодели или наоборот постарели?

Надежда Реутская, заведующая Домом бракосочетания города Минска:

Постарели - нельзя так сказать. Немножечко повзрослели, сейчас возраст изменился. Если раньше до 25 лет старались пожениться, то сейчас от 22 до 35 лет.

Отличается ли у современных молодоженов подход к самой росписи, торжественной регистрации брака? Идет тенденция попросту забежать, в джинсах расписаться…

Надежда Реутская:

Отличается, конечно. Но чтобы так забежать, расписаться и побежать дальше, такого очень мало, единицы. В основном все готовятся к свадьбе, но конечно разнообразие, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, существенное. Сейчас много креативных свадеб, ренессансные, байкерские – все, что угодно. Очень много таких, это надо перечислять. Были и эпохи Петра I, и эпохи Возрождения, и байкерские. Мне очень понравилась свадьба, когда ребята подошли с таким творческим подходом, они сначала изучили родословную свою, где-то выкопали герб, был на цепях выкованный герб на груди рода одного и второго, и одежда была соответствующая. Бывали, с веночком на голове, сланцы, кеды и приехали на велосипедах.

Летом вступил новый кодекс в силу и можно подавать заявление за 3 дня до бракосочетания. Как-то пользуются этим?

Надежда Реутская:

Некоторые пользуются, но так, чтобы повально стали бежать, нет.

Все чаще приходится слышать, что новоиспеченная жена отказывается брать фамилию мужа, считает, что в этом нет необходимости. Есть некая тенденция?

Надежда Реутская:

Я бы не сказала, что это так. Просто вынуждают какие-то условия. Больше всего невесты оставляют фамилию только в том случае, когда они едут в свадебное путешествие и все это связано с визами. Но, как правило, приезжают через месяц, вносят изменения и получают свидетельство о перемене фамилии.

Были ли такие варианты? Была Зайцева, а стала Волкова?

Надежда Реутская:

Да, бывали! Была Воронова, стала Зябликова или еще что-нибудь. Даже часто! Даже находятся люди с одинаковыми фамилиями!

А как с гражданскими браками? Раньше это было категорически неприемлемо, а сейчас – наоборот…

Надежда Реутская:

Уже очень много споров. Но я считаю, что брак должен был зарегистрировать. В нашей белорусской свадебной культуре есть такое понятие – помолвка – можно объявить помолвку, публично объявить себя женихом и невестой, сроки нигде не оговорены, пожалуйста, живи женихом и невестой, когда готовы – тогда женитесь. Я считаю, что примерить человека как платье нельзя, если это любовь – то это любовь. У нас одна пара прожила всю жизнь в гражданском браке, это наши художники, они к 80 годам пришли свой брак зарегистрировать, это нужно было, чтобы формальности соблюсти с имуществом и так далее.

Вашу профессию некоторые называют самой счастливой, легко ли каждый день приходить на работу, как на праздник?

Надежда Реутская:

Каждая любимая профессия – счастливая, наша сама по себе этимологически счастливая. В ЗАГС люди идут, когда хотят зарегистрировать брак, когда родился ребенок – это очень счастливые моменты. Но моментов всяких бывает и случаев. Люди приходят к тебе со своим счастьем, и ты должен это счастье принять и приумножить.

Все ли работники ЗАГСа счастливы в браке?

Надежда Реутская:

В основном все имеют стабильные семьи. У меня тоже стабильная семья: муж и двое сыновей, юридическое образование и филологическое, но у нас есть курсы по технике речи, по умению, как себя держать.

Как сделать так, чтобы прожить с любимым человеком всю жизнь?

Надежда Реутская:

Самое главное – это надо любить, не обращать внимания на мелочи, уметь прощать и уважать друг друга.