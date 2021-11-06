Лукашенко: очень важна оптимизация, ибо мы будем тратить деньги на содержание этих дворцов, а врачи будут ходить нищие

Виктория Ходосок, корреспондент: На борьбу с коронавирусом мы уже потратили более 2 миллиардов долларов. Деньги большие. Понятно, что лечить и спасать людей никто не перестанет. Но разбрасываться налево и направо деньгами там, где можно с умом подойти к лечению, не хотелось бы. Александр Лукашенко говорит об эффективном расходе денег и оптимальной работе.

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо где-то руководству, главному врачу, заместителям, контролировать это, ребята. Так, нормально, пошло (особенно с COVID), на поправку пошло – давай, дорогой, туда. И потом вот ввел я санаторную реабилитацию. После вас, после лечения. Динамика хорошая, реабилитация. А сейчас посчитал: так это же деньги большие. Держать лишнее время в больнице – глупость несусветная. Я все время врачей к этому подталкиваю.

И конечно, COVID – это для нас опыт. Мы встряхнулись все серьезно. Мы увидели слабые места и увидели всякие излишества, которые у нас есть. Вот это для меня важно, почему я и болтаюсь по этим больницам.

Это же не потому, что я должен тебе помочь лечить. Ты сам знаешь, как здесь лечить людей. Ну да, контроль какой-то. Да, министр встряхнулся, все по вертикали понимают, что Президент спросит. Я уже специалистом практически тут стал по этим всем болезням. Но тем менее для меня очень важна эта оптимизация. Оптимальность, оптимизация. Ибо мы будем тратить деньги на содержание этих дворцов, а врачи будут ходить нищие.

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