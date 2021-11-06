В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября

В Париже синоптики обещают солнце. Столбик термометра здесь покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене , судя по прогнозу, тоже солнечно и +11 °C. В Риме до +17 °C, прогнозируются кратковременные осадки. В Мадриде воздух прогреется до +16 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В столице Болгарии , по прогнозу, +15 °C, переменная облачность. В Анкаре температура воздуха составит +17 °C, в Афинах до +23 °C.

Значительно прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +5 °C, малооблачно. В Вильнюсе +6 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +10 °C.

В Киеве, по прогнозам, будет +10 °C, осадков не ожидается. В Москве столбики термометров покажут +7 °C.