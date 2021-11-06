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В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября

06 ноября 2021 17:43
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В Париже синоптики обещают солнце. Столбик термометра здесь покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, тоже солнечно и +11 °C. В Риме до +17 °C, прогнозируются кратковременные осадки. В Мадриде воздух прогреется до +16 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября-1

В столице Болгарии, по прогнозу, +15 °C, переменная облачность. В Анкаре температура воздуха составит +17 °C, в Афинах до +23 °C.

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября-4

Значительно прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +5 °C, малооблачно. В Вильнюсе +6 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +10 °C.

В Киеве, по прогнозам, будет +10 °C, осадков не ожидается. В Москве столбики термометров покажут +7 °C.

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 ноября-7

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает. Подробнее о погоде читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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