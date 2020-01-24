Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС

Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент побывал в дымокамере.

«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ №40 г. Минска:

Можно отрабатывать различные ситуации, когда проводится разведка на пожаре. Мы по максимуму задымили для вас специально, чтобы максимально были приближены условия к реальным. Все спасатели становятся на колени.