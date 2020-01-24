Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС
Что видит и чувствует боец МЧС во время пожара, показали в программе «Специальный репортаж». Корреспондент побывал в дымокамере.
«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар
Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ №40 г. Минска:
Можно отрабатывать различные ситуации, когда проводится разведка на пожаре. Мы по максимуму задымили для вас специально, чтобы максимально были приближены условия к реальным. Все спасатели становятся на колени.
Яна Шипко, СТВ:
А дышать нужно стараться равномерно, чтобы хватило кислорода. Когда нервничаешь, это самое тяжёлое.
Лабиринт мы проходим всего за 5 минут, которые там тянутся бесконечно. То, что мы видим, благодаря свету на камерах, в действительности – плотная дымовая завеса. Бредём практически наощупь, натыкаясь на коварные повороты и препятствия.
Яна Шипко:
Не видно ничего, понимаешь, конечно, что это смоделированные условия, тем не менее, очень волнительно. И, кажется, что сориентироваться нереально.