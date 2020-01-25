Составляем меню здорового питания на неделю в один клик. Создали онлайн-конструктор

Город, полный идей. Минчане не перестают создавать ноу-хау, которые делают нашу жизнь лучше, проще и ближе к природе. Как за 5 минут спланировать недельное меню, а за 15 полностью организовать вкусное и здоровое питание для своих домочадцев, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Анфиса Янцевич, создатель сервиса по планированию меню, основатель онлайн-школы «Счастливая семья»:

Что самое интересное, мы сделали не только конструктор, чтобы можно было с нуля сделать меню, но и чтобы можно было изменить готовое меню. Тут подсчитываются какие-то примерные данные, которые ориентируют по калорийности, по бюджету. И мы нажимаем только на одну кнопочку «сгенерировать список продуктов», и вуаля! У нас уже полностью готов список продуктов. Все гениальное, как правило, вырастает из повседневного. Так было и с концептом сайта-конструктора. Анфиса Янцевич:

Идея возникла три года назад. Мы начали встречаться с молодым человеком. У меня всегда было внутреннее желание создать счастливую семью. Я этому немножко даже готовилась – начала отбирать рецепты, собирала базу. И когда мы уже начали жить вместе, я достала базу и начала готовить. И поняла, что это не структурировано. Для меня был психологический стресс – мне нужно было постоянно каждый вечер думать, что приготовить, что есть в холодильнике, чего нет.

То, что подобные мысли частенько беспокоят любую работающую жену и маму, сомнений нет. Только что с этим делать? Анфиса пошла дальше. Анфиса Янцевич:

Я начала подбирать рецепты на неделю. Просто в ворде – копировала, вставляла, вручную собирала списки продуктов. И мы закупали эти продукты вместе с Олегом на неделю. Потом Олег начал своим друзьям рассказывать. Стали интересоваться: «Как вы это все делаете?» Если это нужно мне, то может пригодиться и окружающим – таким принципом руководствовалась минчанка, создавая первую версию сервиса. Тогда все варианты недельных меню сводились к 52-м. Анфиса полагала, что такого запаса кулинарных знаний может хватить чуть ли не на всю жизнь! Базировались микшеры на правилах здоровой тарелки.

Анфиса Янцевич:

Основной принцип – чтобы питание было разнообразным. Чтобы в неделю, как минимум, 30 продуктов включалось. Второй момент – чтобы это было именно не жарка, а запекание, тушение, варка, на пару. Чтобы обязательно был салат, овощной гарнир, мясное блюдо. Уникальная платформа позволила креативной и хозяйственной минчанке не только улучшить микроклимат в семье, но и выиграть грант престижного международного конкурса. Сегодня в команде Анфисы с десяток специалистов, а сама идея переросла в проект. Правда, к здоровому питанию сама разработчица уникальной системы пришла не сразу. Еще пару лет назад она могла себя побаловать и пиццей, и беляшами из столовой.

Анфиса Янцевич:

Я приходила в девять вечера домой после работы. Покупала пельмени, полуфабрикаты, котлеты какие-то обжаривала. Это была моя жизнь. Самым сложным квестом стал отказ от колбасы. Для этого Анфисе пришлось пройти через достаточно серьезный челлендж. Но это стоит того, уверена наша героиня. Анфиса Янцевич:

После того как я выиграла грант, у меня появилась команда, я нашла в себе партнера по питанию, с которым совместно мы сейчас запускаем тренинг по осознанному питанию. Все люди знают на самом деле, как правильно питаться. Это простые принципы. Но мы не делаем этого. Мы не знаем, как это сделать, зачем нам это нужно, к чему это все приведет. То есть, нет такой причинно-следственной связи, инструментов, чтобы надолго хватило. Чтобы не просто на три недели меню, и вы не просто попробовали через силу воли, а потом забросили и вернулись к своему образу. А наша задача была – дать инструментарий. Сервис с этим очень классно справляется, потому что он меняет подход к жизни. Вы вводите недельные закупки и уже заранее знаете, что вы готовите, заранее знаете, что вы будете есть, и вы заранее знаете, что ваша семья будет здоровая. Потому что вы разнообразно питаетесь.

Меньше слов – больше действий! Как все это работает? Анфиса рассказала на собственном примере. Анфиса Янцевич:

У меня есть принтер, я распечатываю. Подошла, посмотрела, что приготовить. Что я уже приготовила, я просто перечёркиваю. Еще один маленький момент: я не обязательно следую – понедельник, вторник, четверг… Я выбираю то, что мне хочется сегодня. Единственное, что я утром заранее выкладываю рыбу, чтобы она размораживалась. Самое время заглянуть в холодильник! Анфиса Янцевич:

Картошка, будет у меня из кабачков что-то, для салатов, морковка. И разнообразие мясных продуктов, где находится белок – курица, небольшое количество красного мяса. Свинина, говядина – это один-два раза в неделю. Обязательно рыба чтобы была.