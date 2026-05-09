«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню

9 Мая Беларусь принимает поздравления со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И особенно ценно, что, вопреки попыткам Запада стереть память о Победе, в Европе есть страны, которые не предают подвиг советского солдата.

Яркий пример – Белград, из которого сегодня прилетел уникальный подарок: видеоклип на песню «Десятый наш десантный батальон», которая стала гимном фронтового братства. Идея принадлежит посольствам Беларуси, России и Русскому дому в Белграде.

Впервые легендарные строки Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» зазвучали на трех языках – белорусском, русском, и сербском.