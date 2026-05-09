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«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню

09 мая 2026 14:01
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9 Мая Беларусь принимает поздравления со всего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И особенно ценно, что, вопреки попыткам Запада стереть память о Победе, в Европе есть страны, которые не предают подвиг советского солдата. 

«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню-2

Яркий пример – Белград, из которого сегодня прилетел уникальный подарок: видеоклип на песню «Десятый наш десантный батальон», которая стала гимном фронтового братства. Идея принадлежит посольствам Беларуси, России и Русскому дому в Белграде. 

Впервые легендарные строки Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» зазвучали на трех языках – белорусском, русском, и сербском.

«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню-4

Белорусскую партию исполнила певица Дарья Исакович, сербскую – Марко Долаш, российскую – Мария Чижикова. Съемки проходили в сербской столице, в том числе у мемориального комплекса «Освободителям Белграда». Клип уже вышел в эфир. В соцсетях его создатели поблагодарили всех, кто помог сохранить общую память.

Погрузиться в День Великой Победы в 1945-м! СТВ оживил с помощью ИИ радостные мгновения 9 Мая – смотрите здесь.

# День Победы # Великая Отечественная война # Международная политика

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