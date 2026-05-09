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Праздничная программа «Дорогами Победы» проходит на площадке у Дворца спорта

09 мая 2026 14:07
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Одной из самых многолюдных в Минске 9 Мая стала площадка у Дворца спорта. В эти минуты там проходит большая праздничная программа «Дорогами Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители и гости столицы подпевают артистам любимые песни.

Делегация гостей из Германии посетила Брестскую крепость в День Победы.

Праздничная программа «Дорогами Победы» проходит на площадке у Дворца спорта-2

Здесь со сцены свое творчество дарят артисты белорусской эстрады. В каждом звуке, в каждом слове – слова благодарности поколению победителей за мир в стране. Здесь же развернулись торговые ряды. Там можно не только подкрепиться, но и приобрести сувениры на память. 

Настроение праздничное, атмосферное. Это очень Великий Праздник. Мы чтим память предков. Это очень большой подвиг, это мирное небо. Все, что у нас сейчас есть – благодаря им.

9 Мая – это наш главный семейный праздник. У нас все родственники пережили это время, поэтому это наша традиция.

Гуляния у Дворца спорта продлятся до позднего вечера. Там же всех угостят солдатской кашей. А кульминацией концертной программы станет выступление российского исполнителя Олега Газманова.

# День Победы

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