Праздничная программа «Дорогами Победы» проходит на площадке у Дворца спорта

Одной из самых многолюдных в Минске 9 Мая стала площадка у Дворца спорта. В эти минуты там проходит большая праздничная программа «Дорогами Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители и гости столицы подпевают артистам любимые песни.

Здесь со сцены свое творчество дарят артисты белорусской эстрады. В каждом звуке, в каждом слове – слова благодарности поколению победителей за мир в стране. Здесь же развернулись торговые ряды. Там можно не только подкрепиться, но и приобрести сувениры на память.

– Настроение праздничное, атмосферное. Это очень Великий Праздник. Мы чтим память предков. Это очень большой подвиг, это мирное небо. Все, что у нас сейчас есть – благодаря им.

– 9 Мая – это наш главный семейный праздник. У нас все родственники пережили это время, поэтому это наша традиция.

Гуляния у Дворца спорта продлятся до позднего вечера. Там же всех угостят солдатской кашей. А кульминацией концертной программы станет выступление российского исполнителя Олега Газманова.