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Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь

17 ноября 2021 12:06
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Пример польского нечеловеческого обращения с беженцами, видимо, заразителен. Гестаповские методы работы переняли и литовские силовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь-1

Ночью 16 ноября на границе с Литвой произошел инцидент, поражающий своей жестокостью. Литовские так называемые защитники рубежей предприняли зверскую попытку насильственного вытеснения беженцев на территорию Беларуси.  

Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь-4

На участке пограничного поста «Клевица» Сморгонской погрангруппы камеры зафиксировали, как пограничник сопредельного государства с остервенением избивает лежащего на земле беженца, а затем спускает на него собаку, которая кусает за ногу человека и разрывает спальный мешок.  

# Беженцы # Фотофакт

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