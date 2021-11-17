Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь

Пример польского нечеловеческого обращения с беженцами, видимо, заразителен. Гестаповские методы работы переняли и литовские силовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 16 ноября на границе с Литвой произошел инцидент, поражающий своей жестокостью. Литовские так называемые защитники рубежей предприняли зверскую попытку насильственного вытеснения беженцев на территорию Беларуси.

На участке пограничного поста «Клевица» Сморгонской погрангруппы камеры зафиксировали, как пограничник сопредельного государства с остервенением избивает лежащего на земле беженца, а затем спускает на него собаку, которая кусает за ногу человека и разрывает спальный мешок.