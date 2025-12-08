Возле главной ёлки Бреста открылся каток

В Бресте завершили создание ключевой новогодней локации. Возле главной городской елки, на площади Ленина, залили каток из натурального льда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято городскими властями, чтобы компенсировать характерные для региона мягкие и малоснежные зимы. В предыдущие годы использовали искусственное покрытие, которое обеспечивало неидеальное скольжение. Официально открылся каток в начале декабря и уже пользуется популярностью.

В этом году лед очень прекрасный, мне он очень нравится, поэтому я всем обязательно рекомендую посетить его. Не пропустите такой шанс и ощутите всю зиму в своей душе.

Технологический процесс был непростым. После монтажа главной елки высотой 24 метра, на площадь доставили специальное оборудование: холодильную установку, систему труб. Для создания ледового поля потребовалось несколько тысяч литров охлаждающей жидкости и 60 тысяч литров воды.