Работали на промышленных предприятиях, в строительства, сельском хозяйстве и сфере благоустройства. В Гомеле подвели итоги областного трудового семестра. 614 студенческих отрядов региона в этом сезоне объединили почти 9 тысяч молодых людей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производственные и сервисные отряды принимали участие в республиканских молодежных проектах – трудилась на предприятиях «Атлант», «МАЗ», и «МТЗ», в Новополоцкой центральной городской больнице, на Белорусской железной дороге и в детском центре «Зубренок». Достижения ребят отмечены наградами.

Анна Исаенко, командир студотряда «Прокат» имени командира 63-го стрелкового корпуса, защитника Жлобина Леонида Петровского: Мы проходили сначала технологическую практику, а потом и студотряд на БМЗ. Это наше предприятие, на котором мы должны работать. Тому, чему учили в нашем колледже, мы это применили. Каждый из нас был по разным специальностям. Кто-то был вальцовщиком, кто-то был в лаборатории. Поэтому у каждого была своя специализация.

Никита Мигай, боец студотряда «Свои» имени Героя СССР Павла Егорова:

Второй раз уже в студотряде. Работали в сельском хозяйстве. Работали на зернотоке, помогали красить здание. Буду в будущем электриком в сельском хозяйстве. Поэтому, конечно, это помогло мне.

Студотрядовцы внесли свой вклад и в областную молодежную стройку. В этом году таким объектом стала реконструкция комплекса Воинской Славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе. Отдельной благодарности молодежного союза удостоились предприятия и организации, которые помогли в трудоустройстве учащихся.