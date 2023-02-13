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Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ

13 февраля 2023 12:11
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Новости Беларуси. Самое сердце телевизионного искусства – студия «Столичного телевидения». Сегодня сюда приглашены победители патриотического конкурса «Наследие». В этом году он приобрел статус республиканского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ-1

Проект проходит при поддержке объединения «Белая Русь». Идея конкурса заложена в рамках Года малой родины и исторического наследия. Участниками были созданы тематические проекты и исследовательские работы. Победители проекта, а именно педагоги и учащиеся, побывали не только в студии СТВ, но и стали полноправными участниками съемочного процесса.

Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ-3

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Сегодня здесь педагоги и учащиеся гомельских колледжей и университетов. Они принимали участие в разных измерениях этого проекта: в исследовательской работе, проектной деятельности, съемках видеоролика, и в каждой из этих номинаций достигли определенных результатов. Сегодня мы хотим их поздравить.

Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ-5

Екатерина Крищенко, победитель конкурса «Наследие»:
Нам очень понравилась экскурсия. Многое из увиденного было для нас впервые, незнакомо. Мы побывали в аппаратной, серверной, познакомились с деятельностью сотрудников. Это было замечательно, познавательно, очень интересно для нас.

Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ-7

Все победители патриотического конкурса получили заслуженные награды. В будущем их проекты будут реализованы благодаря гранту, который предоставило объединение «Белая Русь».

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# Конкурс # Олег Романов

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