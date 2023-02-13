Победители конкурса «Наследие» посетили съёмочную студию СТВ

Новости Беларуси. Самое сердце телевизионного искусства – студия «Столичного телевидения». Сегодня сюда приглашены победители патриотического конкурса «Наследие». В этом году он приобрел статус республиканского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект проходит при поддержке объединения «Белая Русь». Идея конкурса заложена в рамках Года малой родины и исторического наследия. Участниками были созданы тематические проекты и исследовательские работы. Победители проекта, а именно педагоги и учащиеся, побывали не только в студии СТВ, но и стали полноправными участниками съемочного процесса.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Сегодня здесь педагоги и учащиеся гомельских колледжей и университетов. Они принимали участие в разных измерениях этого проекта: в исследовательской работе, проектной деятельности, съемках видеоролика, и в каждой из этих номинаций достигли определенных результатов. Сегодня мы хотим их поздравить.

Екатерина Крищенко, победитель конкурса «Наследие»:

Нам очень понравилась экскурсия. Многое из увиденного было для нас впервые, незнакомо. Мы побывали в аппаратной, серверной, познакомились с деятельностью сотрудников. Это было замечательно, познавательно, очень интересно для нас.